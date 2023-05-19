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雖說有愛的話，每天也是情人節；不過要把愛情時常保鮮，也總有些日子要為另一半送上驚喜，表達愛意。除了正式的2月14日情人節，5月20日也是情侶們不能錯過的日子！「520」三字諧音就是「我愛你」，早在90年代的Call機時期已被用作示愛的暗號！



話說回來，明天就是520的大日子，男士們想好要如何和女友們慶祝了嗎？如果還未預備好禮物，又沒有時間大費周章，倒不如為女友挑選一支520色號的唇膏，既實用又藏著濃濃甜蜜愛意！

外貌協會最愛！GUERLAIN ROUGE G瑰麗啞緻絲絨唇膏

#520 Mauve Plum 柔和莓紅色

如果女友是像編者一樣的「外貌協會」，相信平日在挑選美妝時，除了心水色號，必定也是package行先吧！Guerlain的ROUGE G寶石唇膏盒外殼由珠寶大師 Lorentz Baumer 設計，採用了巴黎風格的布料和經典圖案，分別有優雅黑白設計的「Pied de Poule」、莓紅色經典羊毛風格的「Tweed in Paris」以及黑色縫線設計的「Dressed in Black」等等，適合不同風格路線的女生，不管是型格還是甜蜜可愛型的女生，都會喜歡！

ROUGE G瑰麗啞緻絲絨唇膏揉合了芒果油和合歡樹精華，容易塗抺，亦可滋養雙唇、更有效持妝16小時！是次推介的520色號為Mauve Plum柔和莓紅色，唇膏以紫紅色為主調，適合白皙皮膚女生，薄薄塗一層已份外顯色，盡顯成熟知性美，提升個人整體氣場，適合辦公室霸氣女王們！

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