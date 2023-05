Beauty



收藏文章 520唇膏推介!GUERLAIN柔和莓紅色、Dior鮮艷桃紅Feel Good、Clé de Peau鮮莓色,為情人送上甜蜜愛意 雖說有愛的話,每天也是情人節;不過要把愛情時常保鮮,也總有些日子要為另一半送上驚喜,表達愛意。除了正式的2月14日情人節,5月20日也是情侶們不能錯過的日子!「520」三字諧音就是「我愛你」,早在90年代的Call機時期已被用作示愛的暗號!



話說回來,明天就是520的大日子,男士們想好要如何和女友們慶祝了嗎?如果還未預備好禮物,又沒有時間大費周章,倒不如為女友挑選一支520色號的唇膏,既實用又藏著濃濃甜蜜愛意! 外貌協會最愛!GUERLAIN ROUGE G瑰麗啞緻絲絨唇膏 #520 Mauve Plum 柔和莓紅色 如果女友是像編者一樣的「外貌協會」,相信平日在挑選美妝時,除了心水色號,必定也是package行先吧!Guerlain的ROUGE G寶石唇膏盒外殼由珠寶大師 Lorentz Baumer 設計,採用了巴黎風格的布料和經典圖案,分別有優雅黑白設計的「Pied de Poule」、莓紅色經典羊毛風格的「Tweed in Paris」以及黑色縫線設計的「Dressed in Black」等等,適合不同風格路線的女生,不管是型格還是甜蜜可愛型的女生,都會喜歡! ROUGE G瑰麗啞緻絲絨唇膏揉合了芒果油和合歡樹精華,容易塗抺,亦可滋養雙唇、更有效持妝16小時!是次推介的520色號為Mauve Plum柔和莓紅色,唇膏以紫紅色為主調,適合白皙皮膚女生,薄薄塗一層已份外顯色,盡顯成熟知性美,提升個人整體氣場,適合辦公室霸氣女王們! 下一頁:滿滿夏日氣息!Dior傲姿唇膏



etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多 1

2

3

4

Watches & Wonders 2023

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



連環爆雷

大國博弈

More

Share













Copy Info

520唇膏推介!GUERLAIN柔和莓紅色、Dior鮮艷桃紅Feel Good、Clé de Peau鮮莓色,為情人送上甜蜜愛意 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/beauty/feature/43855 etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。 ► 了解更多https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/84160 立即下載etnet財經‧生活App iOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close