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今年母親節，Netflix上映了由Jennifer Lopez主演的電影《The Mother》，當日立即榮登本日觀看率之最。內容講述隱居殺手為了保護疏遠的女兒復出。除了Jennifer Lopez的好身手及刺激的動作場面，她一副好身材及年輕的面容再次成為焦點。「為甚麼五十幾歲看起來依然像三十幾歲？」、「與十幾年前MV中的樣子簡直一點變化也沒有？」，還有不少網民都紛紛想找她做自己的媽媽。她到底有哪些減齡的秘密招數呢？

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#1 每天一早運動！

作為舞蹈員出身的她，一向有運動的習慣。在以往的訪問中，都不難知道Jennifer Lopez一向喜歡運動，而且常常嘗試不同的運動。她不但每日都會做帶氧運動及健身，她也曾嘗試瑜伽、普拉提，之前還曾為了電影《豔舞大盜》而學習鋼管舞鋼管舞。

在外媒《Vanity Fair》訪問Jennifer Lopez的一天中，她提到自己在拍攝電影的日子中每日的行程都一樣，每日清早5:30就起床運動，運動後洗澡，然後在8點前就會到拍攝現場。拍攝日從早到晚，通常到凌晨，有時拍攝工作甚至會延遲到凌晨3點，Jennifer Lopez說睡眠對她來說很重要，但是自律也很重要，所以她一回家清洗完就會馬上睡覺，第二天繼續相同的行程。

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許多上班族常常以工作忙為由而缺乏運動，如果Jennifer Lopez那麼忙依然找到時間運動，那麼你也可以！只要肯少玩一個小時手機，然後早起一小時運動，你會發現身體的感覺、心情的愉悅感比玩手機或看Netflix更有滿足感！

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