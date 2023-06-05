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近年不論是在歐美還是亞洲地區，都興起了千禧復古Y2K熱潮，代表一次過展現帥氣有型的Girl Crush和性感甜美感覺的「可鹽可甜」更是不能缺少的重要元素。除了穿搭造型和特色妝容，髮型也是一個不錯的入手嘗試之選。今年夏季，不妨試試日韓女生大愛的公主頭半紮髮造型，跟著以下教學，隨手一綁就能綁出女團偶像風采！

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Y2K風羽毛半紮髮

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第一款要推介的就是連Blackpink成員Jennie及韓國型格網紅Yeli都愛上的羽毛半紮髮，站在潮流尖端的你又怎能不試？造型不像普通的公主頭，正面看不出髮髻特色，後方如羽毛般向外展開的髮絲，帶有隨手綁的隨性微亂質感，也可突顯輪廓、修飾臉型，拍照特別好看。

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羽毛半紮髮不論中長髮或長髮都可以綁，做法也不算困難，一條橡皮筋甚至兩隻小髮夾就做到；在綁好小髮髻之後，需要留意「羽毛」散開的角度，可利用髮夾或定型噴霧固定好，再以直髮夾整理一下髮尾，就能完成。

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