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有留意外國影圈的大家，相信都對近日開播的HBO新劇《The Idol》也不會陌生，先不說其劇情，光是有Johnny Depp女兒Lily-Rose Depp和BLACKPINK Jennie出演，已是一大亮點！劇集講述年輕新星Joycelyn（Lily-Rose Depp飾）和邪教首領（the Weeknd飾）的愛情故事，開播後隨即引起熱議，當中Lily-Rose Depp的性感演出更是叫人看得面紅耳赤！

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這位有「最美星二代」之稱的時尚圈寵兒Lily-Rose Depp，其精緻五官和纖瘦身材，加上那「厭世般的眼神」，使她一出道便成為鎂光燈焦點；然而，在華麗風光的背後，Lily-Rose Depp的路並不如一般所想的易走，年僅24歲的她，早已經歷過不少人生課題。

鎂光燈下出生，擺脫不了的星二代標籤

每當提起Lily-Rose Depp，不少人也會立即想起她的巨星爸爸Johnny Depp和法國名模媽媽Vanessa Paradis，在鎂光燈下出生，Lily-Rose Depp的一舉一動向來也是娛樂圈的焦點。長大後，她以15歲之齡便成為了CHANEL的最年輕品牌大使，不過身高只得160公分的她，卻因此受到不少抨擊，指她是利用星二代的身份入行，引起軒然大波。

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當時指摘Lily-Rose Depp的，除了素未謀面的網民們，亦有為數不少的同行名模。面對如此抨擊，當時的Lily-Rose Depp卻道：「這些都是全靠我自己一手努力！」雖然她的這番評論不能平息風波，但卻讓人們看到她心底，那份實實在在的自信：她並不介意別人如何看待自己，更要積極為自己去除「星二代」這個標籤。

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