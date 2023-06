Beauty



收藏文章 趕走夏天悶熱感!清新柑橘調香水推介:MFK佛手柑淡香精、Diptyque夏日之光、Le Labo Bergamote 22 自初夏到訪,總感覺走到哪裏,也被不討好的悶熱感籠罩著。一絲清新的香氣,可提升個人氣息,亦可一解夏天悶意。盛夏天為肌膚抹上果調的香水,散發柔柔香氣,清新醒神,以下推介4支柑橘調香水,讓人宛如置身於大自然森林中,清爽一整天! 1/Maison Francis Kurkdjian Paris:Aqua Media Cologne forte 「健全的心靈來自健康的身體。」Maison Francis Kurkdjian Paris的Aqua Cologne forte系列以清新的柑橘香調作為系列主軸,繼前三作Aqua Universalis、Aqua Vitae和Aqua Celestia,新成員的Aqua Media淡香精日前亦悄悄登場。 出身自柑橘香調的家族,這支Aqua Media淡香精同樣以佛手柑作主角。香水前調為意大利佛手柑,配合馬鞭草和甜茴香,加以木質麝香基調,清新酸甜的檸檬氛圍整天圍繞鼻子,時刻也散發清新香氣,甚是提神。 下一頁:Diptyque夏日之光淡香水



