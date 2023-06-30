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「含著金鑰匙出生，享盡富貴榮華，卻在一夕之間盡失所有。」在港產喜劇《絕世好賓》中，梁詠琪所飾演的千金大小姐，一夜之間被惡人侵吞家族所有財產，只好和劉青雲飾演的「賓賓司機」搬往又細又髒的舊樓住，成為了落難千金。

現實中，一下子從天堂跌落凡間，亦是大有人在。有的未必挺得過來，有的卻能逆來順受，從容面對，而這位來自法國的71歲婆婆Nathalie George，便是後者。

含著金鑰匙出生！曾是高級品牌創意總監

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出生於巴黎16區的有錢人家庭的Nathalie，不愁富貴，是從小到大都人人羨慕的對象。Nathalie的媽媽是一名時裝設計師，不過父母因為工作繁忙，沒時間照顧Nathalie，只好把她送到寄宿學校，Nathalie在放假時，都會前往祖母家，順道學習廚藝。長大後，Nathalie彷彿繼承了媽媽的時裝設計天分，曾先後當上了高級餐桌品牌Christofle，以及法國皮具品牌Lancel的創意總監。其後她創立了自己公司Nathalie George agency，更把業務擴展至歐洲其他地區和日韓等地。

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