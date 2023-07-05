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美，是不少女生一生追求的終極目標，有人會花上大筆金錢為肌膚保養、有人亦會進行醫學美容改頭換面，亦有人會選擇從知識入手，從根源實踐自己的美。這次DIVA編輯部邀請了新式美容院Weirdo Beauty的創辦人Yuki Wong，和大家分享一下她的經營理念。

甫進Weirdo Beauty位於銅鑼灣的新店，臨海景觀、各式各樣的花藝佈置隨即映入眼簾，加上橙紅色調的裝潢、隨意擺放的小沙發座位，比起美容中心，這裏更像一間文青Café。「我希望客人來到，即使不認識我們，也會覺得這裏是一個令他安心、舒服的地方，不像舊式美容院般。」Yuki說道。

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