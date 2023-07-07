收藏文章

每年談到胭脂腮紅，都總是聯想起能凸顯蘋果肌輪廓、展現紅潤好氣色的粉嫩高飽和度色調，而在近年的裸妝潮流下，胭脂大熱也逐漸趨向低彩度色調，今年的必備胭脂色，更是意想不到的香芋色、冷藕色及大地系奶茶色，這些看似中伏的色調，原來塗在臉頰後是如此漂亮！

在 Instagram 查看這則貼文 3CE Stylenanda Official（@3ce_official）分享的貼文

低彩度胭脂有甚麼特別？

相比起以往的俏麗感，今年流行的低彩度胭脂更強調低調裸妝感、高質感的自然空靈feel，塗了等於沒塗又能微微修飾輪廓的效果，就是皇道！低彩度胭脂可以從色調及質感上留意，色調及色彩上以低飽和度的收斂色為主，而且冷暖色調都適合，如暖色系的大地啡棕色、無花果色、奶茶色，或是冷色系的裸膚色、冷藕色、香芋色甚至灰紫色都好看，只是色度需要盡量輕淡就好；而質感上則以低調的霧啞質感為主，霧面胭脂也可作輕微膚質修飾，對於膚質較粗糙或暗瘡肌的人士也較易掌握。

在 Instagram 查看這則貼文 뮤드 / mude（@mude_official）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 뮤드 / mude（@mude_official）分享的貼文

台灣美妝達人小凱老師，近日也在個人YouTube頻道上分享了今季最新最時尚的韓系低彩度胭脂潮流，除了推薦不同日韓品牌的新季出品，也分享了胭脂的畫法教學。

低彩度胭脂畫法重點 1：化妝掃刷型愈大，顏色愈淡

低彩度胭脂的重點在於不明顯的上色區塊，加上所採用的胭脂色較淡，因此比較適合使用大型化妝掃如蜜粉掃或修容掃上妝，在皮膚上的顏色也會較淡；而小型化妝掃則可用作局部點綴，好好利用化妝掃作疊塗，就可完成低調更獨特的漸層效果。

低彩度胭脂畫法重點 2：裸膚色作基礎，創作少量多層的疊塗漸層妝效

低彩度胭脂十分適合美妝新手嘗試，因為色彩度較低較淡，不用擔心出現以往一下子太重手就變誇張的情況。而且更可以利用最淡的裸膚色作基礎，再以少量多層的方式創作出疊塗漸層妝效，不同色調可調配出獨特的效果，更可於蘋果肌或臉部中央作highlight，更顯精緻。

低彩度胭脂畫法重點 3：可作修容效果，塗胭脂顯小臉

除了普通的胭脂用法，飽和度較低的霧感胭脂，其實不一定只塗在蘋果肌作凸顯輪廓之用，也可作輕微修容效果，例如畫在額頭髮際線可縮小臉，化在眼尾、顴骨處也可作陰影修飾臉型，一盒多用！

雖說低彩度胭脂就是塗了等於沒塗的存在，但小凱老師完妝後還是有分別（左邊有塗，右邊沒塗），你感受到哪低調的溫柔氣質了嗎？







etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加