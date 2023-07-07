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2023年7月5日，李玟Coco的姐姐在社交媒體上公布了妹妹離世的消息。

「我願為了愛沉睡，到永遠……」李玟名曲《月光愛人》中的最後一句歌詞，恍如為她的一生劃上了句號。從前的一代歌后，今天已化作成天上的星星。

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也許不少人對李玟的印象就是她是一位曾登上奧斯卡演唱《卧虎藏龍》英文版主題曲《A Love Before Time》的歌后，還有她的招牌式燦爛笑容，但李玟一生其實並不易走。從出生的一刻，以至她臨別前，她都是一關一關的捱過來，她的笑容背後，總是藏著不為人知的憂傷。

父親早逝、和媽媽姐姐相依為命

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出生於香港的李玟，父親早在她未出生前已經過世，她從小便和母親與兩位姐姐相依為命，雖然李玟一家在她9歲時便移民到美國加州，但她事實上並不是富貴人家，只能靠母親一人獨力攢錢養家，為改善生活環境，李玟18歲時回到香港參加TVB全球華人新秀歌唱大賽奪得亞軍，更於翌年於台灣正式出道，年紀輕輕便踏進演藝圈，分擔家計，其後更供養姐姐們讀書。

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