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夏日炎炎，論誰都會有偷懶的想法，但休息夠了，也是時候讓自己動起來，讓身心在一動一靜之中，尋到生活的平衡與心靈的平靜。

這個夏日，以健康生活方式起家的lululemon首次推出Together in Stride Studio Week 活動，聯同香港及澳門超過30間來自本地的健身室、瑜伽教室等提供逾百班不同類型的運動課堂，藉著運動，幫助放鬆心情、減輕壓力，在拾起好心情之際，也能改善睡眠質素。逾百班的課堂涵蓋不同運動，當中包括瑜伽、體能訓練、普拉提、芭蕾雕塑、室內健身單車、拳擊、舞蹈、抱石、跳繩和冥想等。

不同類型的運動也涵蓋多項不同且針對性的練習，單是瑜伽課程便已有The Yoga Room 的Yoga For Neck, Shoulders & Hips，針對久坐辦公室的上班族；亦有Omelette Menu針對拉筋的BLACKROLL® Fascia release & Deep Stretching班；想流汗與燃燒脂肪的，不妨試試FLOWGA Studio 的Sweat n' Burn等，不管是運動新手或健身愛好者，總能在這找到讓你享受的課堂！

由即日起，公眾可免費於網上（https://lululemonstudioweek.com/）以HK$250認購一系列課堂，每售出一個課堂名額，lululemon將捐出 HK$50 予香港青年慈善機構啟勵扶青會，支持其青年精神健康項目。

查詢：lululemon Together in Stride Studio Week

https://lululemonstudioweek.com/







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