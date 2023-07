Beauty



收藏文章 高濃度維C、濃縮安瓶、草本精華!編輯部精選夏日不可錯過的美白精華 雖然亮白的肌膚不再是現時唯一的審美標準,但曬後護理,甚或解決肌膚暗沉、蠟黃、膚色不均等問題,美白產品還是化妝櫃裡的必備品。可美白產品眾多,究竟該怎麼選呢?不如就讓編輯部為大家推薦幾款不同成分的美白好物,讓你在夏日也能保持亮澤的肌膚! #1 CLARINS透亮速效安瓶精華 喜歡高效、濃縮,一定不要錯過安瓶精華!CLARINS最近推出了全新的透亮速效安瓶精華,8ml「雙注氧美白」精華液蘊含11種成分,桃金孃及西印度櫻桃籽萃取,主打激活細胞含氧力,加快肌膚的新陳代謝,讓膚色變得均勻;與此同時,安瓶加入了5%維C衍生物,在使用前一刻,與儲存於瓶頂內的10%粉狀純活性維C新鮮混合成[10+5]混合維C亮白成分,能有效提亮、去黃、淡斑、去印,讓肌膚透亮度提升38%!另外,同系列還推出了針對淡斑功效的透亮光感淡斑精華,同樣以「雙注氧美白」的科研技術,配合升級維C植萃複合物,從根源減少黑色素,同時舒緩炎症,全面淡斑去印! 查詢:CLARINS #2 高濃度維C!Dermacept Vitamin C25 Serum 作為最好的抗氧化物之一,維他命C能有效對抗紫外線、日光對肌膚的傷害,還能強化皮膚的修護功能、舒緩肌膚不適,同時它能還原黑色素、讓肌膚恢復亮白,被稱為最有效的美白成分之一。 談到維C美白,不得不提Dermacept的維他命C精華系列。這個系列以「純維他命C」為主成分,速效淡斑、均勻亮肌,讓高濃度和高穩定性的維C滲入真皮層,促進骨膠原增生。此系列的維C濃度從C5、C10、C20到高濃度C25都有,滿足不同的肌膚需求。維C的抗氧化性很強,但也是一種比較不穩定的成分,容易氧化,所以一般在開封以後,就要盡快用完,但Dermacept針對這個弱項,加強維他命C的滲透性及穩定性,讓效果更為明顯! 查詢:Dermacept #3 最新鮮的維C!Drunk Elephant 維他命 C 活膚精華 Drunk Elephant這款「維他命 C 活膚精華」是不少美妝博主的大愛!打開包裝後,會看見兩個瓶子,分別裝有基底液和維他命C。為了減緩及延長維他命C的氧化時間,品牌將高濃度15%維他命C化成粉末,並分開包裝。開封後,可將基底液和維他命C混合使用,讓肌膚吸收最新鮮的維他命C!這款精華還添加了0.5%阿魏酸和1%維他命 E,在改善膚色暗沉不均,亮白肌膚的同時為肌膚抗老! 查詢:Drunk Elephant #4 韓國大熱品牌!M_CURIE Core Bright Serum 同樣有抗氧化功效的成分還有維他命E,作為脂溶性抗氧化劑,維他命E能夠很好的對抗環境中的自由基、加強放哨成分的效果,還能有效去除暗瘡印和減緩衰老。來自韓國的護膚品牌M_CURIE日前於香港登場,帶來一系列美白產品,包括CORE BRIGHT MIST AMPOULE、CORE BRIGHT SERUM、CORE BRIGHT CREAM、CORE BRIGHT AMPOULE PAD,當中的CORE BRIGHT SERUM含有維生素E 的粉紅色維他膠囊,針對肌膚的黑色素,改善連肉眼都看不見的瑕疵,為肌膚增添光澤感。 查詢:M_CURIE #5 從草本獲取力量!Aveda草本植物瞬間亮白精華 美白不一定要刺激,以草本植物為主線的Aveda就推出了三款全新 botanical kinetics ™草本植物精華,分別針對深層保濕精華、瞬間亮白精華和毛孔緊緻,三款精華均採用純素配方,每款草本植物精華均融合兩種互補的強效植物活性成分,以發揮最大功效。草本植物瞬間亮白精華添加了雪蓮花幹細胞、植物性果酸等成分,有助輕透肌膚、勻亮膚色,以及加速肌膚細胞更新,去除老舊角質,讓肌膚瞬間變得光滑! 查詢:Aveda





