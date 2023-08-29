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29/08/2023Text: Christy Yiu

《假面女郎》李寒星神還原漫畫女主角！31歲才出道、不因顏值而自卑，以演技展現另類美！

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　　說到近期討論度最高的劇集，必定是Netflix的最新韓劇《假面女郎》（Mask Girl）。這個由網路同名漫畫改篇的劇集，以「外貌」為主軸，圍繞主角金貌美從容貌焦慮、整容、至捲入殺人事件，一步一步揭開社會陰暗面、短短7集的故事，一播出便登上了人氣排行高位。

 

Source/ Netflix

 

　　在《假面女郎》中，主角金貌美從小便有著明星夢，雖然擁有一副誘人身材、又有唱歌跳舞的天份，但卻因為樣貌平平無奇，使她只能當一個普通的上班族。入夜後，金貌美化身成「假面女郎」，在網上進行大尺度直播，搔首弄姿，收穫一大班男粉絲，每晚為她大花金錢。

 

原著漫畫中的金貌美。

Source/ Internet

 

　　劇情編排使人看得津津樂道之外，這次《假面女郎》的選角同樣惹起熱烈討論。原著漫畫中，金貌美有著比人高的顴骨、細小的眼睛，要找一個能演出這個角色的演員絕不容易，然而劇組卻成功找來了李寒星，這位新人演員。

 

Source/ Internet

 

　　除了李寒星，劇中金貌美亦分別由After School成員林珍娜（Nana）和韓國小姐高賢廷出演，兩者的演出當然叫人期待，不過李寒星「完美還原」的漫畫中金貌美的樣貌，更令觀者驚喜。

 

下一頁：31歲才出道，嬴得千分之一的機會！

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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