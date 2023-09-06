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不管是雨天，還是深夜，當燃點的火柴點燃蠟燭之際，燭蕊發出的點點火光隨著流動的空氣，也在微微擺動，帶來光的同時，仿如也讓人感受到風的存在，使空氣變得不再寂靜，還帶點溫潤。

喜歡收藏香氛蠟燭的你，相信你的榜單之上不會漏了Diptyque。六十年前，品牌推出了首批香氛蠟燭系列，一路走來，那些經典且代表性的香調，如漿果香、無花果及炭木香彷彿也成了家中一隅的味道。在踏入60週年之際，品牌推出「大千之境」系列，為香氛蠟燭翻開了新的篇章。這個系列在開售前，已經引起熱議，究竟它有甚麼吸引之處？

瓶身由建築設計師Cristina Celestino量身定做

雖說香氣才是重點，但作為承載香氣的瓶身也不能馬虎，因為一個好的設計，往往能在你燃點蠟燭之前，就已經讓你感受到一種氛圍。「大千之境」系列的瓶身邀請了意大利建築設計師 Cristina Celestino操刀，採用壓制玻璃工藝，打造出一個厚實的瓶身。與以往的蠟燭不同，瓶身以橢圓狀代替了圓柱型，配以帶有雕刻的瓶蓋，與品牌喜歡融入藝術、美學的理念不謀而合。玻璃燭蓋除了當滅燭罩以外，還能作為蠟燭的底座。三層疊加結構的設計透著一絲建築之感，綴以純色系調子，散發簡約之美。

首款可補充式香氛蠟燭

當蠟燭點燃殆盡後，因為沒有補充裝的原因，瓶身往往都不知作何之用。「大千之境」是品牌首款可補充式的香氛蠟燭，在享受品味之際，也將永續與環保加入其中。當蠟燭燒盡，清理好瓶身後，便可將新置的補充裝放入其中，繼續享受儀式感帶來的生活格調。

五款香氣，走進世界一隅

「大千之境」系列採用了可媲美香水高純度的香精，讓味道更為持久與有層次感。以不同地方的小鎮為靈感，由調香師Olivia Giacobetti調配了五款香味。以米蘭的Borromeo Visconti別墅為靈感的仙女奇觀Nymphées Merveilles，是一款充滿柑橘果香的意大利氣息；以墨西哥叢林隱世腹地中Las Pozas花園為靈感的夢幻森林La Forêt Rêve ，則帶著晚香玉、依蘭依蘭、茉莉、香草及白松香，在異域風情中散發著一絲高雅；以日本京都嵐山為靈感的是神社凝香Temple des Mousses，融合了青苔、樹皮、地衣的木香，以及抹茶的柔美氣味，寧靜之感宛如走進了一個禪修花園；以中國景德鎮為靈感的時間幽谷La Vallée du Temps散發著白茶、馬黛茶香，注入了陶瓷之都的韻味；最後，是以美國科羅拉多州沙漠高原的石窟地帶為靈感的精金地帶Terres Blondes，穀物、煙燻焦土、紅雪松、辛辣，訴說這片土地從前的歷史。不管是哪，在點燃之際，宛如來了一場說走就走的旅行。

查詢：Diptyque







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