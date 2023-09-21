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21/09/2023Text: Christy Yiu

2023秋冬髮色大熱推介：百搭空氣霧感冷棕調、女神IU經典黑茶色、超減齡柔和莓紅棕，時尚顯白！

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　　轉眼快將到十月，相信追求時尚的大家也開始著手購入秋裝，買了新衫、新手袋，當然也要換上全新髮色，名副其實由頭到腳的「換季」！來到秋冬天，經典的深色系髮色如冷棕、黑茶色，既是百搭不出錯，又能顯出皮膚透白，絕不會出錯；若想挑戰一下冷調淺色系髮色，亦能參考韓星們近期流行的蜂蜜棕色和白金色！

 

霧感冷棕色：低調溫柔，空氣感滿滿！

 

　　來到秋冬，溫柔系髮色往往也是絕對不會失手，霧感冷棕色雖然低調，卻能在秋冬天添上知性迷人氣質，霧感更能令頭髮看起來輕盈順滑；容易駕馭之餘更是顯白減齡，難怪連Twice Sana、潤娥也換上了這個髮色！

 

 
 
 
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　　霧感冷棕色百搭零負擔，配上溫柔的氣質波浪捲，或是空氣感短髮也能顯出質感，完全不會讓人感到厚重，線條感更是突出，適合不能漂染的上班女生們，盡顯溫柔氣息。

 

 
 
 
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下一頁：優雅黑茶色：成熟穩重，顯白感max！

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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