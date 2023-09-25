25/09/2023Text: Christy Yiu
張柏芝凍齡現身米蘭時裝周！5大保養秘訣公開：自製深層保濕凡士林面膜、牛油果護膚超有感！
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要數到近日時尚界的盛事，當然是2024春夏米蘭時裝周，除了讓大家一覽喜愛品牌的最新設計，亦能從各名人巨星的造型獲得穿搭靈感。日前在Tom Ford時裝秀上，坐在前排的張柏芝以一身Tom Ford銀色貼身裙現身，凍齡的身材樣貌讓人完全看不出她已43歲！保養得宜的張柏芝閒時也會分享護膚養生的心得，一起向她偷師吧！
#1 堅持保濕、自製凡士林面膜
張柏芝曾在不同的內地綜藝節目中，重複分享過保濕的重要性。除了有空便到美容院護理，她平日也會堅持使用保濕面霜和美容儀等，即使多忙碌也不會鬆懈，堅持做好保濕。
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在乾燥的秋冬季，只靠保濕面霜未必足夠，這個時候，不妨參考張柏芝的「凡士林面膜」大法，她曾在網上分享，可先用清水潔膚後，以面霜打底，並將凡士林塗在面上，然後鋪上化妝棉，噴上爽膚水，每3分鐘補噴爽膚水以保持濕潤，大約敷15分鐘，便能做到深層保濕。不過要留意，敷凡士林時記得要避開眼周，以防長出油脂粒。
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