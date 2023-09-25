收藏文章

要數到近日時尚界的盛事，當然是2024春夏米蘭時裝周，除了讓大家一覽喜愛品牌的最新設計，亦能從各名人巨星的造型獲得穿搭靈感。日前在Tom Ford時裝秀上，坐在前排的張柏芝以一身Tom Ford銀色貼身裙現身，凍齡的身材樣貌讓人完全看不出她已43歲！保養得宜的張柏芝閒時也會分享護膚養生的心得，一起向她偷師吧！

#1 堅持保濕、自製凡士林面膜

張柏芝曾在不同的內地綜藝節目中，重複分享過保濕的重要性。除了有空便到美容院護理，她平日也會堅持使用保濕面霜和美容儀等，即使多忙碌也不會鬆懈，堅持做好保濕。

View this post on Instagram A post shared by 張柏芝 (@cecilia_pakchi_cheung)

在乾燥的秋冬季，只靠保濕面霜未必足夠，這個時候，不妨參考張柏芝的「凡士林面膜」大法，她曾在網上分享，可先用清水潔膚後，以面霜打底，並將凡士林塗在面上，然後鋪上化妝棉，噴上爽膚水，每3分鐘補噴爽膚水以保持濕潤，大約敷15分鐘，便能做到深層保濕。不過要留意，敷凡士林時記得要避開眼周，以防長出油脂粒。

View this post on Instagram A post shared by 張柏芝 (@cecilia_pakchi_cheung)

下一頁：曬前曬後護理同樣重要！







【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請