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夏天的多巴胺妝容講求色彩繽紛，來到秋冬天，是時候換上溫暖色調的妝容，而本季大熱「美拉德妝容」，又有哪些重點？

「美拉德」（Maillard Style）絕對是今年秋冬的關鍵詞之一。夏天的多巴胺風格顧名思義，就是以鮮艷繽紛的色彩，刺激身體多巴胺分泌，使人心情更愉快。而「美拉德風格」這個名字同來得科學，Maillard一字源自Maillard Reaction，即是「梅納反應」，指食物在煎炸時的極高溫度下焦化，形成棕色的焦脆外層，讓食物散發香氣、口感更好。

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因此簡單來說，美拉德風格就是配合一系列深淺不一的棕色，加上類近色調的紅、黃、卡其色等；而美拉德妝容正正就是以棕紅色調為主調，只要學懂以下3大重點要訣，配搭合適的美妝品，便能輕鬆塑造溫柔慵懶的秋冬氛圍！

#1：原生肌般的自然光滑底妝！

底妝向來是最重要的一環，美拉德妝容著重皮膚的自然光滑感，偏向啞緻妝效，不過啞妝並不是人人合適，尤其香港的秋冬天也偏乾燥，或會使妝容乾上加乾，容易出現龜裂、乾紋等狀況。想做出自然感底妝，妝前先要做足保濕功夫。

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Clarins的升級版SOS炫采調色底霜含有78%天然成分，加入平衡膚質因子，保護肌膚天然微生態平衡，同時能防止肌膚缺水，值得推介的是，調色底霜一共有5款色調選擇，白色提亮、粉色嫩肌、蜜桃色均勻膚色、綠色可舒緩敏感、而無色則啞緻控油，可按自己需要，選擇適合的底霜，同時達至護膚效果。

底妝方面，Givenchy的Le Soin Noir黑鑽奢華極緻系列向來以奢華罕有的深海墨藻成分，及顯著再生修護功效見稱。而黑鑽奢華極緻精華粉底液，便是品牌近期的最新之作，粉底液蘊含黑能精萃Black SapTM成分，促進膠原蛋白生成，而黑珍珠粉末則可亮肌並塑造光澤感，在秋冬乾燥天尤其適合使用。

要達致美拉德妝容的啞緻妝效，推介Guerlain全新的Parure Gold Skin Control金鑽修顏粉餅，粉餅採用不脫色科技，配合天然護膚活化物白牡丹，可提亮膚色；雖然是粉餅，但粉質啞緻細滑，上妝並沒有厚重的感覺，亦不容易浮粉，加上遮瑕力強，適合任何肌膚類型。

下一頁：美拉德妝容重點2 ── 棕紅調的眼妝胭脂







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