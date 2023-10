Beauty



收藏文章 La Prairie期間限定The Cobalt Café!於鈷藍的空間中,體驗全新魚子精華面霜 能稱得上貴婦級品牌,除了所認知的「貴」以外,成分和功效自然是其價值所在。來自瑞士的護膚品牌La Prairie相信女士們都不會陌生,而珍貴的魚子成分更是品牌的經典之作。1987年,品牌就已經推出了殿堂級魚子精華瓊貴面霜,至今已經35年。在時間的流淌中,這個經典系列也沒有停滯不前,在不斷的研究與試驗中,對護膚品中的魚子成分有了新的演繹。 La Prairie 推出的全新魚子精華瓊貴面霜首度結合了魚子微養分 (Caviar Micro-Nutrients) 及魚子精純精華 (Caviar Premier),這個全新研創的成分與配方透過豐富的養分激活肌膚的新陳代謝、緊緻肌膚,達成的抗老功效。全新的面霜共推出了兩種質地,分別是魚子精華瓊貴面霜Skin Caviar Luxe Cream 和魚子精華瓊貴透潤面霜Skin Caviar Luxe Cream Sheer,前者豐盈絲滑,後者透薄輕盈,適合不同膚質的女士。 除了推出全新的產品以外,La Prairie 更向公眾開放位於中環H Queen的府邸The Cobalt House。鈷藍的空間中,還展出與荷蘭設計師Sabine Marcelis攜手打造的藝術裝置與標誌性的設計。同時,還邀請了烘培師Joanna Yuen以魚子為靈感,創作出兩款結合香港元素及魚子食材的茶點,在府邸的The Cobalt Café就可享用!吃過精美的茶點,還有奢華的手部體驗,讓人坐著享受尊貴的魚子精華系列的功效。 The Cobalt Café 日期:即日起至10月29日 地址:H Queen 22/F 查詢預約:La Prairie







