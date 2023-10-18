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能稱得上貴婦級品牌，除了所認知的「貴」以外，成分和功效自然是其價值所在。來自瑞士的護膚品牌La Prairie相信女士們都不會陌生，而珍貴的魚子成分更是品牌的經典之作。1987年，品牌就已經推出了殿堂級魚子精華瓊貴面霜，至今已經35年。在時間的流淌中，這個經典系列也沒有停滯不前，在不斷的研究與試驗中，對護膚品中的魚子成分有了新的演繹。

La Prairie 推出的全新魚子精華瓊貴面霜首度結合了魚子微養分 (Caviar Micro-Nutrients) 及魚子精純精華 (Caviar Premier)，這個全新研創的成分與配方透過豐富的養分激活肌膚的新陳代謝、緊緻肌膚，達成的抗老功效。全新的面霜共推出了兩種質地，分別是魚子精華瓊貴面霜Skin Caviar Luxe Cream 和魚子精華瓊貴透潤面霜Skin Caviar Luxe Cream Sheer，前者豐盈絲滑，後者透薄輕盈，適合不同膚質的女士。

除了推出全新的產品以外，La Prairie 更向公眾開放位於中環H Queen的府邸The Cobalt House。鈷藍的空間中，還展出與荷蘭設計師Sabine Marcelis攜手打造的藝術裝置與標誌性的設計。同時，還邀請了烘培師Joanna Yuen以魚子為靈感，創作出兩款結合香港元素及魚子食材的茶點，在府邸的The Cobalt Café就可享用！吃過精美的茶點，還有奢華的手部體驗，讓人坐著享受尊貴的魚子精華系列的功效。

The Cobalt Café

日期：即日起至10月29日

地址：H Queen 22/F

查詢預約：La Prairie











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