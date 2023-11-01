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一想到法國普羅旺斯，腦中總會不自覺的浮現了一片花海。空氣中盡是暖陽與微風，深深吸一口氣，在芳香中，還能嗅到泥土與青草的味道。普羅旺斯不僅是洗滌心靈的一片地，還是不少品牌的靈感發源之地，當中包括歐舒丹L'Occitane。

認識L'Occitane，是從一支馬鞭草手霜開始。那是一種淡淡的果香與清新的薄荷味，最喜歡它滋潤雙手後的那股留香。當然，L'Occitane又怎會只有這一支手霜。從面部護理、頭髮護理、身體及手部護理到家居香氛，香氣從杏仁、乳木果到蠟菊、櫻花、玫瑰、馬鞭草、桂花、薰衣草等，都讓人彷如沉浸在自然裏，讓愜意點綴生活。

想感受從自然提取的靈感，不妨留意L'Occitane Hotel 沉浸式體驗館。繼首爾、新加坡、吉隆坡等地後，這個體驗館即將來到香港，在太古廣場展開為期16天期間限定體驗。這個體驗館共佔地5000呎，分為三大區，包括Almond Forest、5 Essential Oil Bar和蠟菊客房，以Hotel為主題，結合法國南部的愜意與窩心的居所佈置，讓你感受其皇牌產品與一系列工作坊。

走進溫柔的Almond Forest，感受自然的輕撫

體驗館以Almond Forest為始，以光影投射將觀者帶到位於法國瓦朗索勒的一片杏仁森林中。只見晨光從樹縫中透出，在翠綠的葉子上，撒上一陣金光。看見這些杏仁樹，馬上想到了品牌最為暢銷的其中一個系列：杏仁身體護理系列，而原成分就是來自這片森林，品牌在這個地方種植了大量的杏仁樹，而在體驗中，觀者也可以透過「虛擬植樹」，為自己栽種、澆水的杏仁樹命名。

5 Essential Oil Bar 感受草本精油療髮魅力

畫風一轉，來到充滿時尚又摩登5 Essential Oil Bar。在這裏，你可以探索品牌的草本療法護髮系列。這個區域會提供專業的頭皮分析服務，了解自己的頭髮與頭皮真正的所需，從而揀選適合自己的護髮產品。同時，也可呷一下Essence of Provence特調飲品，讓薰衣草和檸檬的芳香洋溢口，淺嚐南法氣息。

同場還有以同名系列為命名的蠟菊客房，感受其護膚產品散發的優雅與溫柔的氣息。在這個體驗觀中，品牌會率先發售慈善限定版乳木果潤手霜，感受完旅程，還可獲得11件明星產品體驗套裝。同時，還有一系列工作坊，如馬鞭草擴香石工作坊、Upcycle環保手作坊、美容膠瓶塑料重製為飾物的工作坊等，讓你將回憶帶回家。

L'Occitane Hotel 沉浸式體驗館

日期：2023年11月10日至26日

時間：12pm - 8pm

地點：金鐘太古廣場L1 100A號鋪

預約：L'Occitane