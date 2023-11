Beauty



收藏文章 L'Occitane Hotel 沉浸式體驗館登陸香港!Almond Forest、Essential Oil Bar,感受南法的自然氣息 一想到法國普羅旺斯,腦中總會不自覺的浮現了一片花海。空氣中盡是暖陽與微風,深深吸一口氣,在芳香中,還能嗅到泥土與青草的味道。普羅旺斯不僅是洗滌心靈的一片地,還是不少品牌的靈感發源之地,當中包括歐舒丹L'Occitane。 認識L'Occitane,是從一支馬鞭草手霜開始。那是一種淡淡的果香與清新的薄荷味,最喜歡它滋潤雙手後的那股留香。當然,L'Occitane又怎會只有這一支手霜。從面部護理、頭髮護理、身體及手部護理到家居香氛,香氣從杏仁、乳木果到蠟菊、櫻花、玫瑰、馬鞭草、桂花、薰衣草等,都讓人彷如沉浸在自然裏,讓愜意點綴生活。 想感受從自然提取的靈感,不妨留意L'Occitane Hotel 沉浸式體驗館。繼首爾、新加坡、吉隆坡等地後,這個體驗館即將來到香港,在太古廣場展開為期16天期間限定體驗。這個體驗館共佔地5000呎,分為三大區,包括Almond Forest、5 Essential Oil Bar和蠟菊客房,以Hotel為主題,結合法國南部的愜意與窩心的居所佈置,讓你感受其皇牌產品與一系列工作坊。 走進溫柔的Almond Forest,感受自然的輕撫 體驗館以Almond Forest為始,以光影投射將觀者帶到位於法國瓦朗索勒的一片杏仁森林中。只見晨光從樹縫中透出,在翠綠的葉子上,撒上一陣金光。看見這些杏仁樹,馬上想到了品牌最為暢銷的其中一個系列:杏仁身體護理系列,而原成分就是來自這片森林,品牌在這個地方種植了大量的杏仁樹,而在體驗中,觀者也可以透過「虛擬植樹」,為自己栽種、澆水的杏仁樹命名。 5 Essential Oil Bar 感受草本精油療髮魅力 畫風一轉,來到充滿時尚又摩登5 Essential Oil Bar。在這裏,你可以探索品牌的草本療法護髮系列。這個區域會提供專業的頭皮分析服務,了解自己的頭髮與頭皮真正的所需,從而揀選適合自己的護髮產品。同時,也可呷一下Essence of Provence特調飲品,讓薰衣草和檸檬的芳香洋溢口,淺嚐南法氣息。 同場還有以同名系列為命名的蠟菊客房,感受其護膚產品散發的優雅與溫柔的氣息。在這個體驗觀中,品牌會率先發售慈善限定版乳木果潤手霜,感受完旅程,還可獲得11件明星產品體驗套裝。同時,還有一系列工作坊,如馬鞭草擴香石工作坊、Upcycle環保手作坊、美容膠瓶塑料重製為飾物的工作坊等,讓你將回憶帶回家。 L'Occitane Hotel 沉浸式體驗館 日期:2023年11月10日至26日 時間:12pm - 8pm 地點:金鐘太古廣場L1 100A號鋪 預約:L'Occitane





