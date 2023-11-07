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隨著秋風起，空氣中充斥著涼意，同時也帶來了乾燥的感覺。那些在春夏季讓肌膚變得乾爽不黏膩的粉底，在秋冬季卻成了噩夢。一天下來，只見妝容既不服帖，還浮粉乾裂。換季之際，不僅妝感跟著改變，最基本的底妝也不能忽略！編輯部集合了幾款適合秋冬使用的底妝產品，讓你的肌膚在寒冷的天氣中，都能散發出健康亮麗的光澤。

打造啞緻妝感：Serge Lutens Spectral l'impalpable 幻潤靈透啞緻粉底液

實在喜歡啞緻的底妝，不妨留意來自法國的品牌——Serge Lutens的幻潤靈透啞緻粉底液。提及Serge Lutens，或許大家都第一印象都是品牌的香水，如柏林少女、孤兒怨、林之嫵媚等大熱香調。除了香調獨特，其設計與包裝也總是散發著一種生人勿進的高貴感，連帶它的美妝品也是，高雅之際，還帶著陣陣幽香。品牌的Spectral l'impalpable 幻潤靈透啞緻粉底液也是帶著絲絲抽象，以「既觸碰不到，也同時看不到」去形容粉底所帶出的靈透啞緻的質感。粉底長達16小時的持妝效果，共有12種色調，其中色號N10是最新色號，質地輕薄卻有著高度的遮瑕效果，宛如第二層肌膚，適合所有膚質。

查詢：Serge Lutens

散發光感的無暇底妝：金鑽修顏24K煥采無瑕妝前底霜和粉底液

除了粉底質地要選對，有時不妨配合其他底妝產品，會事半功倍。使用Guerlain的金鑽煥采粉底液時，編者會結合同系列的金鑽修顏24K煥采無瑕妝前底霜一起使用。這款粉底液的成分中，含有85%的賦活護膚成分，已經自帶護膚功效，上臉就如護膚，質地也不厚重，有一定的遮瑕度。而結合底霜一同使用，妝感只能說是更加服帖了；底妝含有99%的賦活護膚成分，加上微量 24K 純金，上臉立馬散發光澤，為後續粉底打好了一個水潤的底，整個妝效自帶著光感，持妝時間更長達24小時。

查詢：Guerlain

散發自然妝感：RMK 持久水凝柔霧粉底霜

在RMK的網站上，有一句這樣的話：「Base Make Up的目的並非在於遮蓋肌膚缺點，而是要凸顯個人獨有的表情。」因此，素肌這個字眼似乎就與RMK的粉底霜畫上等號。全新的持久水凝柔霧粉底霜主打保持真實自然的原生效果，首次使用Clear Smoothing Gel 輕透平滑啫喱，能修飾及撫平毛孔的凹凸位置。粉底霜添加了玻尿酸、鼠尾草精華、橄欖葉精華和蜂王漿精華，質地輕盈但潤澤，為肌膚帶來舒適又自然的質感！

查詢：RMK







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