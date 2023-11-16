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16/11/2023Text: Christy YiuPhoto: 官方圖片

聖誕節的香氣！Le Labo、Byredo、Diptyque節日限定香氛套裝：從花香到木調，沉浸於溫暖的冬日氣息

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　　這幾天，空氣開始傳來陣陣冷意，看看月曆，原來還有一個多月便到聖誕節！每到節日慶典，儀式感這回事就變得尤其重要，以冬日香氣點綴家中角落，傳來絲絲溫暖氣息。一如以往，今年不少香氛品牌也推出節日限定套裝，即使在冬日感不強的香港，也能沉浸於濃濃的節日氣氛中！

 

Le Labo限量版香薰蠟燭Discovery Set

 

 

　　喜歡獨特小眾香氣的話，編者首要推介便是Le Labo。今年Le Labo的限量版香薰Discovery Set迎來了全新組合：Encens 9、Petit Grain 21和Santal 26。香薰蠟燭由高劑量的香精油、定製調配的蠟和使用天然纖維製造的燭芯混合而成，玻璃容器則在美國人手打造，加上標誌性的個性化標籤，不論送人還是自用，也別有心思。

 

Discovery Set 3x5ml $670

Encens 9, Petit Grain 21, Santal 26

 

　　Encens 9主調為乳香，點燃後，溫暖的琥珀香調緩緩散發出來，丁香的濃郁辛香亦隨後跟上，帶來寧謐的感覺，讓身心也平靜下來，進入睡夢之中。Petit Grain 21混和了橙花和綠葉底調，香人宛如置身於橘子樹花園，清新卻同時溫暖。作為品牌最具代表性的香氛，Santal 26帶點煙燻和皮革的香調，是貴族氣息，卻並不高調，適合木系裝潢的空間，溫和、平實、舒適。

 

查詢：Le Labo

 

下一頁：Byredo Trois Encens線香禮盒

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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