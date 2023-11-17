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17/11/2023Text: Christy Yiu

天氣轉冷！3大冬季暖身瑜伽動作推介：鍛練核心肌群、促進血液循環，冬日也能暖著過！

#運動 #瑜伽 #天氣 #Health & Fitness #保暖 #血液循環 #Fitness #冬天 #核心肌群 #冬天瑜伽 #暖身瑜伽 #轉涼 #氣溫急降

　　上月還在感嘆天氣何時才轉冷，卻不知這幾天季候風報到，氣溫一下子跌至15度！踏入冬季，身體容易因為血液循環減慢而出現手腳冰冷的情況，即使穿多了厚衣服，身子還是冷冰冰的，一不小心受寒，便很容易生病。今天為大家推介幾款暖身瑜伽動作，促進血液循環，冬日也能暖著過！

 

#1 船式 Boat Pose

 

Source/ LightFieldStudios @ envato elements

 

　　要從內到外暖和身子，可從鍛練核心肌群入手。船式主要運用腹肌力量，可以強化核心肌群、鍛鍊背部肌肉和增加腿部肌耐力，適合常常腰痛或有容易消化不良的人。如平日不常做運動，可從簡單版的船式開始，以雙手扶著大腿，保持與地面平行，待肌力足夠，便可伸直雙腿，做出「V」字型的船式。

 

動作步驟：

1.    屈膝坐在瑜珈墊上，雙手往後撐。

2.    吸氣，上身向後傾，留意把重心落在臀部，利用核心的力量，抬起雙腿，使小腿與地面平行，雙手扶著大腿。（肌力不足者做到這個步驟便可）

3.    平衡身體後，伸直雙腿，同時將雙手往前伸，呈現 V 字型，維持30秒。

4.    每3次為1組，一天做２至３組。

 

下一頁：鱷魚式 Chaturanga Dandasana

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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