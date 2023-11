Beauty



收藏文章 聖誕倒數月曆 | 低於4折入手皇牌產品!mtm labo、Benefit等8款高性價比倒數月曆、禮盒 一年來到最後一個月,工作、聚會都堆在一起,雖然有點煩躁,但不要忘記留點喘息空間給自己,慰勞一下自己這年來的付出與努力。各大品牌都趁年尾推出聖誕倒數月曆,無論你喜歡每日拆一份小禮物,還是喜歡一氣呵的大驚喜,以下精選的8款聖誕倒數月曆及禮盒都滿足到你身心靈的需要,重點是性價比不錯,值得入手! Benefit願望成真美妝聖誕倒數月曆 這是Benefi首次推出聖誕倒數月曆,以60年代聖誕派對為靈感,含有24款Benefit 的人氣美妝產品,有齊眉妝產品,底霜、胭脂蜜粉等,滿足到派對妝容所需。 Benefit All I Want 願望成真美妝聖誕倒數月曆 HK$1,330(價值HK$2,882) -Roller Lash 捲翹睫毛膏(黑色)|貨裝 -The POREfessional毛孔細緻底霜|貨裝 -Fluff Up 百變定形啞緻眉蠟|貨裝 -多功能伸縮胭脂掃 -The POREfessional輕裸無重毛孔細緻霜|迷你裝 -Hoola 古銅胭脂蜜粉|迷你裝 -Willa 玫瑰豆沙胭脂蜜粉|迷你裝 -Shellie溫暖海貝粉色胭脂蜜粉|迷你裝 -Terra香檳磚紅胭脂蜜粉|迷你裝 -Crystah草莓亮麗胭脂蜜粉|迷你裝 -24-HR Brow Setter透明定型眉膏|旅行裝 -The POREfessional Good Cleanup 清潔滑溜潔面泡沫|旅行裝 -The POREfessional Tight'n Toned 緊緻毛孔爽膚泡沫|旅行裝 -The POREfessional Deep Retreat深層淨化毛孔泥膜|旅行裝 -The POREfessional: Super Setter強力無重定妝噴霧|旅行裝 -Benetint 玫瑰胭脂水|旅行裝 -Plushtint絲絨柔霧滋潤唇釉(12 Purrr)|旅行裝 -Splashtint波光水漾滋潤唇釉(17 Heat Wave)|迷你裝 -BADgal BANG! 壞女孩無重豐盈睫毛液(黑色)|旅行裝 -They're Real!以真亂假睫毛膏(黑色)|旅行裝 -They’re Real磁力睫毛液(黑色)|旅行裝 -Fan Fest 電眼羽扇豐盈睫毛膏|旅行裝 -Gimme Brow+ 豐眉膏升級版(3號色)| 旅行裝 -Precisely, my brow立體塑形眉筆(4號色)| 旅行裝 除了倒數日曆外,Benefit亦有推出多款節日禮盒,大約半價就可以入手皇牌產品,送禮也得體實用。 查詢:Benefit



etnet全新YouTube頻道「健康好人生」,助你實現健康好人生!► 立即訂閱 1

2

3

4

5

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



雙幣交易

施政報告2023

More

Share













Copy Info

聖誕倒數月曆 | 低於4折入手皇牌產品!mtm labo、Benefit等8款高性價比倒數月曆、禮盒 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/beauty/feature/44559

Close