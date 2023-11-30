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下月就是聖誕節，每年到了這個時候，也總想為自己添一份小禮物，好好犒賞自己。著重儀式感的你，想必也喜歡每天把倒數月曆拆開的驚喜感覺。今年聖誕，Dior推出限量Le 30 Montaigne聖誕倒數日曆，從香薰、彩妝及護膚產品，以24件精緻小驚喜，伴你度過聖誕月的每一天！

聖誕倒數月曆的包裝一年比一年華麗，今年Dior同樣不例外，Le 30 Montaigne聖誕倒數日曆由藝術家Pietro Ruffo設計，一筆一畫重現出品牌巴黎蒙田大道30號總店的外牆。月曆靈感源自杜樂麗花園，Pietro Ruffo把花園大門的鍛鐵工藝裝飾、八角形水池和雕像一一描繪於圖騰中，近看就如藝術品般精緻，論包裝，絕對是今年最奢華的月曆之一。

月曆開關使用了金屬磁扣設計，打開內藏24格，盒子裏有著品牌標誌性的迷你版香薰、彩妝、護膚產品和蠟燭，當中以香薰產品為多數，若是鍾情於Dior的香薰系列，這個月曆絕對能讓你一天一驚喜！

迷你香薰由5到10ml不等，從皇牌Miss Dior、J'adore系列，至Gris Dior、Oud Ispahan、Jasmin des Anges，到男士香薰Sauvage也有；而迷你La Collection Privée香薰蠟燭則有30 Montaigne、Thé Osmanthus、Ambre Nuit和Saint Honoré，當中30 Montaigne為85 g大小，是今年倒數月曆的主角，燃點蠟燭，傳來陣陣琥珀辛香調，冬日味道呼應倒數月曆主題。

除了香薰系列，月曆還有了彩妝和護膚品，包含三支傲姿唇膏、兩支美妝甲油和睫毛液。雖然也是迷你大小，但勝在可趁這個機會試試不同色調的唇膏和甲油；迷你方便攜帶，出外旅行也十分適合。

這次月曆中，最得編者心的便是4種護膚品：玫瑰花蜜活養再生精華油、玫瑰花蜜活顏再生乳霜、抗污染淨肌泡沫和升級版的完美活能超效精華。當中玫瑰花蜜活顏再生乳霜為Dior首款深層修護面霜，質感柔滑細緻，主要針對隨年齡增長的衰老痕跡。品牌官網30ml售價$3,300，月曆迷你版為15ml，大大把月曆的性價比提升。

同樣值得一提的，還有10ml的玫瑰花蜜活養再生精華油，現時官網30ml售價$2,300，是近年大熱的貴婦級精華。精華含92%天然成分，當中格蘭玫瑰為主要抗衰老成分，能有效提亮、飽滿、修復肌膚。

如怕倒數月曆太大，這次Dior亦同時推出了Le Mini 30 Montaigne禮品套裝，小小的盒子宛如迷你牌的倒數月曆，套裝內有4款迷你版產品，包括Miss Dior香薰、J’Adore香薰、玫瑰花蜜活養再生精華油及傲姿唇膏，買來送人，或是自用也適合！

詳情／購買：Dior







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