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節假日將至，除了一顆顆掛滿裝飾的聖誕樹增添氣氛之外，一些聖誕期間限定店同樣為這個冬季帶來上不少樂趣。貴婦級品牌La Mer於今個冬季登陸1881，帶來為期13天的聖誕期間限定店「Atelier of Wonder奇蹟夢工場」！回想過去的節日，1881的燈飾總會吸引不少人留下倩影，今年似乎更沒有理由不到訪吧？

Atelier of Wonder以經典的聖誕綠為主色調，配以充滿節日氣氛的佈置與設計，更以夢工場之旅為主題，分為4個區域，包括「聖誕許願樹」、「夢想輸送帶」、「節日貴賓室」和「夢工場咖啡店」，讓大家探索奇蹟背後的秘密。與此同時，還能完成任務，獲取獎品！

在開啟這夢幻旅程之前，先於門口處的歡樂票務處兌換好預約的門票，便可開始這趟難忘的旅程。說明是聖誕期間限定店，又怎能沒有聖誕樹點綴一番？步入La Mer奇蹟夢工場的大門後，便可看見一棵由La Mer經典禮物盒堆疊而成的巨型聖誕許願樹，華麗優雅的裝飾下，喚起屬於節日的喜悅。

另一邊廂，夢工場的焦點——「夢想輸送帶」就放置了各式精緻的禮盒，同時，背後亦隱藏不少關於品牌的故事，隨著輸送帶的轉動，大眾還有機會可贏取La Mer奢華擴香陶瓷！

護膚可謂女士一生的事業，來到「節日貴賓室」，會有La Mer Expert為你提供肌膚諮詢和分享護膚心得；同時，透過體驗品牌的不同系列產品，找到最適合自己肌膚的夥伴，讓你在護膚旅程上事半功倍。而完成體驗後，即可換領「奇蹟聖誕襪」，內含奢華體驗裝，讓你將這份回憶帶回家。

最後，又怎能錯過充滿精緻甜點與幽香咖啡的Merry Morsel Café 夢工場咖啡店呢？限定咖啡店帶來了由米芝蓮星級大廚 Vicky Lau以La Mer經典產品為靈感的多款精緻甜點，還有多款特飲，讓肌膚喝飽水後，也不忘讓味蕾都得到滿足！

如此同時，La Mer於今個節假日都推出了不同的限定套裝，正在為準備禮物煩惱的你，不妨看看有心水水之物？

La Mer奇蹟夢工場

日期：12月5日至12月17日

時間：星期日至四11:00am - 9:00pm ；星期五、六11:00am - 10:00pm

地點：尖沙咀1881 House 1

登記連結：https://bit.ly/3N7K8tF