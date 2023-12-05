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05/12/2023Text: Christy YiuPhoto: Oscar Wong, Ronald Chang

Hermès、YSL、Givenchy秋冬唇妝新品開箱！潤澤、啞光兩大妝效，全天候打造今季大熱美拉德妝容！

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　　天氣緩緩轉冷，踏入秋冬天，除了穿搭要跟上季節的步伐，妝容也要換上秋冬色彩。秋冬唇色以冷調深色為主，帶人絲絲神秘的冬日氣息，今天編輯部為大家開箱來自Hermès、YSL、Givenchy的秋冬唇妝新品，既有保濕潤澤、亦有啞光妝效，全天候打造今季大熱的美拉德妝容！

 

 

Read more：秋冬大熱「美拉德妝容」！必備棕色調美妝品 + 掌握3大要訣，輕鬆打造溫柔慵懶秋意冬日感覺

 

#1 Hermès Rouge Hermès 2023秋冬限量版

 

Photo by Oscar Wong

 

　　愛馬仕的Rouge Hermès每年都會推出季節限量版唇膏管，今年唇膏管由品牌妝產品設計師 Pierre Hardy打造，以多彩暗色調為靈感，描繪由黑色衍生而出的色彩。

 

Rouge Hermès 2023秋冬限量版 $700

Photo by Oscar Wong

 

　　72色號的Rouge Bruni唇膏管以黃色和藍色為主調，宛如一縷明媚日光，照耀著藍綠色的天地。打開唇膏，一抹濃郁磚紅色使人驚喜，溫暖色調，是這個冬日的主角。

 

#72 Rouge Bruni

Photo by Oscar Wong

 

　　84 Rouge Abysse唇膏管在暗紫色下綴以鮮艷的橘色，讓人不自覺想起紫水晶的光芒，Rouge Abysse為酒紅色調，細看卻帶淡淡的鈷色，如勃艮第酒般吸引，性感嫵媚。而90 Prunoir的唇膏管則把祖母綠和紫色放在一起，相映成趣。紫色調的唇膏往往最難駕馭，不過這次90 Prunoir卻打破了編者一直以來的偏見，唇膏在紫色調中糅合了粉紅色，中和了紫色的強烈，化成了細膩獨特的冬日色彩。

 

#84 Rouge Abysse

Photo by Oscar Wong

 

　　Rouge Hermès質感細緻滋潤，妝感自然加上顯色度高，抹上雙唇就如一層輕透薄紗，乾爽不黏膩，適合在秋冬天容易嘴唇乾燥脫皮的女生。此外，若喜歡這次的唇膏管設計，亦可先收藏心水的唇膏管顏色，換上常規系列色款的替換蕊芯！

 

#90 Prunoir

Photo by Oscar Wong

 

查詢／購買：Hermès

 

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  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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