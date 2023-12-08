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日前美國《時代》雜誌（TIME）的2023年風雲人物終於出爐，今年美國樂壇天后Taylor Swift當選，成為封面人物。這次Taylor Swift當選，令人又驚又喜，因為在過去九十多年，《時代》的年度風雲人物大多以政界人物、或是具影響力的大事件，像是去年的風雲人物為烏克蘭總統澤連斯基和烏克蘭精神、前年則為Tesla以及Space X的創辦人馬斯克，而Taylor Swift便是多年來首位單獨獲選的藝人。

《時代》指，「Taylor Swift找到了一種超越國界、成為光源的方式。她是少有的既是自己故事的作者，又是自己故事的英雄的人。」從演唱會、學術研究到經濟效益，究竟Taylor Swift有多厲害？

#1 名曲《Shake It Off》造成2.3級地震！

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除了天災、軍事行動，又有誰會想到演唱會也能造成地震？在Taylor Swift今年《The Eras Tour》的西雅圖場次期間，有專家捕捉到地震波，強度更高達黎克特制2.3級！原來是Taylor Swift在獻唱《Shake It Off》和《Blank Space》兩首歌時，人數多達7萬的歌迷們一直跟著旋律擺動，震出一個「小地震」來，這個人為地震，大概也只有Taylor Swift做到吧。

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下一頁：連哈佛、史丹福大學也要研究Taylor Swift！







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