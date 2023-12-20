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一眨眼，2023年就來到了12月中，聖誕佳節仲有幾天就到！一提到聖誕節，除了傳統的裝飾佈置、親友聚會，當然還有一系列讓女士一秒心動的節慶限定美妝品，各大品牌早已紛紛推出迎合節慶氛圍的精緻限定美妝系列，由內到外都迷人的令人愛不釋手，美妝控絕對不容錯過！趕著買聖誕禮物給閨密又好、買給自己又好，都要快手！

Chanel：黑金配色重現 20 年代巴黎燦爛光輝、致敬香奈兒女士的華麗無畏

今年聖誕佳節，Chanel以1920年代巴黎的裝飾藝術（Art Deco）風潮作為設計靈感，將亮片晚禮服、華麗璀璨的色彩注入到彩妝上，重現「咆哮的二十年代」巴黎都市的燦爛光輝，同時致敬香奈兒女士華麗而無畏的精神。而作品用上的精緻亮片浮雕、亮片刺繡，甚至經典的黑、金配色，都使人聯想起品牌的標誌性設計風格。除了每年必搶的倒數月曆，今年還有以下兩款全新節日限量版彩妝組合，作為你的送禮自用之選。

Chanel 2023節日限量版浮雕五色眼影

限量版五色眼影組合的璀璨光華與迷人魅幻，為2023年節日系列中Chanel精心打造的獨家創作。由五款對比鮮明的閃耀色調組成的眼影盤，從鉑金米黃、古銅色以至閃爍黑色、玫瑰金及鑽石白色，各款亮片壓花眼影絕妙致敬Chanel女士的華麗連身裙設計，使雙眸綻現獨特光彩，締造永恒經典的亮麗妝容。

Chanel 2023節日限量版浮雕雙色亮肌光影粉

使人一眼心動的光影粉雙色組合，綴有閃亮珠片圖案壓花，與Chanel女士在1920年代的閃亮珠片裙創作互相呼應；而光影粉採用的粉紅香檳色及水晶白色則優雅誘人，可單獨使用亦適合互相疊塗，輕輕一掃就能為肌膚添上絲柔亮光，在不同的光線折射下，更展現出動人輪廓。

查詢：Chanel

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