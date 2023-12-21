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21/12/2023Text: Tiffany Chan

聖誕節2023｜聖誕限定護膚套裝登場！人氣貴婦級護膚品La Mer、Guerlain、POLA、SK-II換上閃亮新裝！寵愛自己何需理由？

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　　聖誕節將至，從商場店舖的裝飾，以至街上的不同廣告，甚至最近開始轉涼的天氣，都使節日氣氛上到頂點！不知道大家開始為自己物色聖誕禮物了嗎？除了名牌皮品、限定彩妝系列，各個人氣貴婦級護膚品牌都紛紛為皇牌護膚品換上閃亮新裝，不妨考慮一下！

 

La Mer：減價$1,000入手皇牌套裝！

 

　　提到「貴婦級護膚品」，又怎能不提La Mer？今年品牌以「THE ATELIER OF WONDER 奇蹟夢工場」為主題，配合品牌奢華個性的藍綠色調，創作出大量適合不同肌膚需要的護膚套裝，以精緻禮讚令節日更添歡欣美好氛圍。而各款護膚套裝優惠更是吸引，讓各位忠粉以約$1,000的折扣入手皇牌套裝，以最夢寐以求的禮物犒賞自己之餘，讓肌膚全日注滿活膚營養，煥發健康亮采！

 

 
 
 
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La Mer 賦活修護套裝 $1,770
套裝包括：The Treatment Lotion 肌底修護液30ml、The Regenerating Serum再生活膚精華 5ml、The Eye Concentrate 眼部精華乳霜5ml及Crème de La Mer 精華面霜 15ml


La Mer 亮澤水凝修護套裝 $3,875
套裝包括：Crème de la Mer 精華面霜 60ml 及 The Eye Concentrate 眼部精華乳霜 15ml

 

查詢：La Mer 

 

下頁繼續睇 Guerlain 聖誕護膚套裝！

 

 

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