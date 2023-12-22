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TVB熱播的台慶劇《新聞女王》今晚迎來大結局，劇中佘詩曼飾演的Man姐陷入主播生涯中最大險境，看得一眾劇迷都十分緊張。久未現身大台劇集的佘詩曼，除了再次讓觀眾展現她的視后級演技，她的凍齡身段也令女生們超羨慕！

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現年48歲的佘詩曼，在熒幕上仍看似只有三十多歲，究竟她是如何保養的？愛美的阿佘不時也在網上分享獨家皮膚保養秘訣，趁著節日連假，趕緊向阿佘偷師，以最佳狀態在示人吧！

#1 佘詩曼4大皮膚保養秘訣

佘詩曼曾在小紅書分享自己的日常4大護膚心得：「誰不想自己擁有一張白滑水嫩的臉，所以皮膚保養是許多女生非常注重的課題！」阿佘指自己愛用「無皂鹼」的清潔產品，由於肥皂能去除皮膚產生的天然油脂，過度使用或會加劇肌膚乾燥問題，以無皂鹼產品清潔肌膚，能有效鎖緊肌膚水分。

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深層清潔同樣不能忽視，阿佘指她大約兩週會去一次死皮，因為死皮會滋生油脂和細菌，形成粉刺，建議使用溫和的磨砂膏，輕輕把死皮去掉，有助後續護膚品吸引。

她亦建議女生們可準備不同功能性的面膜，因為隨天氣的轉變，肌膚狀況都不會穩定，像是夏天可以挑選涼感、美白面膜；而冬天就可以多用保濕及膠原面膜。

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此外，「鎖水」步驟更是最重要：「這個步驟若沒有確實做到，等同於前功盡棄！」阿佘指，油肌女生可以選擇較清爽的乳液，中性肌膚女生可以選擇保濕乳液，而對於乾肌女生來說，乳霜、保養油也是不錯的選擇，補水鎖水雙管齊下，才能達到最佳的效果。

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