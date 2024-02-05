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農曆新年將至，街上瀰漫賀年氣氛，令人在這幾天也不禁想在身上添點紅色元素。除了衣著打扮，指甲也是時候換上紅色應節新裝，開運一下！以下為大家分享幾款賀年美甲提案，迎接好運新一年！

過年最應節：花系美甲

新年美甲，年花當然是最重要的元素。別以為年花畫上指甲上會誇張老氣，可以淺粉色系打底，以細柔筆觸繪上玫瑰、鬱金香花瓣，指閃間以線條、閃粉、貓眼等元素相隔；柔和好氣息。喜歡冷酷感，可選以金色線條繪製花朵，配色祼色指甲，應節得來充滿型格感覺。

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下一頁：童趣超可愛！賀年圖案







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