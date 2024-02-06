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06/02/2024Text: Christy YiuPhoto: 官方圖片

情人節禮物提案！限定美妝品推介：Guerlain金澤之櫻寶石唇膏、Givenchy人氣高訂光影粉、Tom Ford心形壓花眼影盤，愛意四溢！

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　　今年的情人節禮物，大家預備好了嗎？過上甜蜜浪漫的一夜後，怎少得為摯愛送上一份精心預備的禮物，為情人節畫上完美句號。除了精緻花束，送上美妝品絕對不會有差池，今天為大家推介幾款限定美妝品，情人節不怕兩手空空了！

 

Guerlain Rouge G寶石唇膏：聯乘日本藝術家

 

 

　　Guerlain的皇牌Rouge G寶石唇膏不時也會推出限定版設計，今年春季，品牌彩妝創意總監Violette與日本藝術家品川亮合作聯乘，推出限量版Rouge G金澤之櫻寶石唇膏盒，以及N°69 Cherry Bloom限定色號。

 

限量版 Rouge G金澤之櫻寶石唇膏盒Cherry Bloom $280

限量版 Rouge G金澤之櫻寶石唇膏N°69 Cherry Bloom $270/3.5g

 

　　品川亮深受日本世俗美藝影響，以異常當代的作品加以重塑，在傳統與前衛之間建立橋樑。這次，他在寶石唇膏盒的金屬盒面上，繪製優美的金色樹葉圖案，圖案靈感原自17世紀的主要日本藝術運動琳派（Rinpa School），充滿日式風情。

 

 

　　配以限量版唇膏盒，Rouge G同時推出全新色調 No. 69 Cherry Bloom，在柔和的花梨木紅色中綴以杏色調子，宛如櫻花花瓣般嬌媚，有哪個女生不喜歡？

 

查詢：Guerlain

 

下一頁：Givenchy春季限定唇膏、人氣高訂光影粉

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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