29/02/2024Text: Christy Yiu
湯唯出演MV飾IU女兒！44歲青龍影后養生法：兩種簡單飲品排毒瘦身、打圈洗面法，練出逆天凍齡體質！
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從中國走紅到韓國，影后湯唯向來也以保養得宜見稱，上周她驚喜現身在IU的新曲〈Shh..〉的MV，飾演IU的女兒。雖然比IU年齡大十多年，但二人在鏡頭下的母女關係毫無違和感，讓人忍不住直呼：湯唯簡直就是逆生長！
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年過40的湯唯，前年以電影《分手的決心》拿下五大韓國影后獎項，更是首位非韓裔的青龍獎影后。工作和家庭關係，令她經常也要中韓兩地走，如此忙碌的生活下，湯唯究竟是如何保養，練出逆天凍齡體質？
#1 薑茶養生法：改善冰冷體質
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湯唯可說是養生系女生的始祖！她曾分享自己私下愛養生，尤其喜歡喝薑茶保養，薑茶性溫，可祛寒保暖，亦能促進血液循環、改善手腳冰冷，從而提升身體新陳代謝，打造易瘦體質。
若是不喜歡薑味太重，不妨參考湯唯，把薑和自己喜歡的水果一起打成Smoothie，作為每天早餐，更具營養價值，健康又好吃。
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