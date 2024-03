Beauty



收藏文章 MUSEA Wellness Club:瑜伽、冥想、健身、拉筋,跟lululemon與PURE Fitness教練一起調節身心靈! 潮濕的天氣總讓人都變得慵懶,想擺脫這種感覺,不同程度的運動便能為身體與心靈注入活力。 K11 MUSEA於這個春季推出MUSEA Wellness Club活動,以調節身心靈健康為主題,從健身、美容、飲食等元素入手,與不同品牌合作,帶來逾50個放鬆身心的體驗。當中,要數深受歡迎的體驗,便是由lululemon 品牌大使與 PURE Fitness 教練合作推出一系列活動,包括跑步體驗、專業健身訓練、瑜伽冥想、拉筋伸展等課程,跟隨專業教練開啟活力的一天。 喜歡跑步的,不要錯過lululemon的「Find Further through Courage」。體驗由品牌大使Harry Loasby帶領,提供4至6公里的跑速選擇,不論是新手還是經驗豐富的跑手,均可根據自身需求調整狀態,一起激發彼此力量。 此外,由PURE Fitness帶領的體驗有強調核心訓練和呼吸控制的「器械普拉提體驗班」,透過器械,針對不同部位做鍛鍊,達致全身功能訓練;享受強度運動帶來的爆發力,可以參與集氧運動、重訓練習、高強度間歇訓練(HIIT)於一身的「FUZE - BLAZE 班」,體驗針對性肌肉力量及HIIT 的2合1有氧運動訓練,由Mauricio Rivera 導師帶領,讓肌肉在短時間內燃燒起來! 還有由Pag Kwong 導師帶領的「頌缽及放鬆伸展」,透過不同瑜伽體位、呼吸練習、梵唱與冥想,放鬆身心靈。活動的最後一天為運動日,以PURE Fitness和lululemon聯辦活動作結!屆時將有lululemon品牌大使林嘉欣帶領的「Find Further through Connection」跑步體驗,同時還有PURE Fitness首次以團體形式於場內一同進行30分鐘伸展體驗,針對身體上緊繃的肌肉,透過伸展舒緩痠痛! *凡出席活動的參加者,可於於3月16日至3月29日期間到 lululemon K11 MUSEA 專門店領取 lululemon Metal Vent Tech 短袖運動衫(灰色)或 Swiftly Tech 短袖運動衫(灰色)一件及 PURE Fitness 體驗通行證 (將由PURE Fitness經電郵發出),以支持你在跑步旅程中的練習。所有報名費用,在扣除行政費及活動成本後,部分將捐贈給慈善機構。 MUSEA Wellness Club 日期:3月1日至3月23日 地址:尖沙咀 K11 MUSEA 更多課堂詳情和費用可按此處查詢。

by Assistant Managing Content Editor Helena Hau



