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潮濕的天氣總讓人都變得慵懶，想擺脫這種感覺，不同程度的運動便能為身體與心靈注入活力。

K11 MUSEA於這個春季推出MUSEA Wellness Club活動，以調節身心靈健康為主題，從健身、美容、飲食等元素入手，與不同品牌合作，帶來逾50個放鬆身心的體驗。當中，要數深受歡迎的體驗，便是由lululemon 品牌大使與 PURE Fitness 教練合作推出一系列活動，包括跑步體驗、專業健身訓練、瑜伽冥想、拉筋伸展等課程，跟隨專業教練開啟活力的一天。

喜歡跑步的，不要錯過lululemon的「Find Further through Courage」。體驗由品牌大使Harry Loasby帶領，提供4至6公里的跑速選擇，不論是新手還是經驗豐富的跑手，均可根據自身需求調整狀態，一起激發彼此力量。

此外，由PURE Fitness帶領的體驗有強調核心訓練和呼吸控制的「器械普拉提體驗班」，透過器械，針對不同部位做鍛鍊，達致全身功能訓練；享受強度運動帶來的爆發力，可以參與集氧運動、重訓練習、高強度間歇訓練（HIIT）於一身的「FUZE - BLAZE 班」，體驗針對性肌肉力量及HIIT 的2合1有氧運動訓練，由Mauricio Rivera 導師帶領，讓肌肉在短時間內燃燒起來！

還有由Pag Kwong 導師帶領的「頌缽及放鬆伸展」，透過不同瑜伽體位、呼吸練習、梵唱與冥想，放鬆身心靈。活動的最後一天為運動日，以PURE Fitness和lululemon聯辦活動作結！屆時將有lululemon品牌大使林嘉欣帶領的「Find Further through Connection」跑步體驗，同時還有PURE Fitness首次以團體形式於場內一同進行30分鐘伸展體驗，針對身體上緊繃的肌肉，透過伸展舒緩痠痛！

*凡出席活動的參加者，可於於3月16日至3月29日期間到 lululemon K11 MUSEA 專門店領取 lululemon Metal Vent Tech 短袖運動衫（灰色）或 Swiftly Tech 短袖運動衫（灰色）一件及 PURE Fitness 體驗通行證 (將由PURE Fitness經電郵發出)，以支持你在跑步旅程中的練習。所有報名費用，在扣除行政費及活動成本後，部分將捐贈給慈善機構。

MUSEA Wellness Club

日期：3月1日至3月23日

地址：尖沙咀 K11 MUSEA

更多課堂詳情和費用可按此處查詢。







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