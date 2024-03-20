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20/03/2024Text: Tiffany Chan

2024春季大熱髮色！溫柔感滿滿、低飽和韓系自然感髮色推薦！重點推介：杏桃奶油、焦糖奶油、煙燻深奶油色

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　　一眨眼，春夏已展開！大家或許以各式行動，希望在新一年換個新形象、增添好氣色，除了衣著或穿搭，轉換新髮型也是不錯的選擇。今次為大家推介溫柔感滿滿、透明感強的春季大熱自然奶油感髮色系列，不但有膚色顯白的效果，霧面感配合低飽和色調，更可使髮質看起來更好，一起來看看！

 

 
 
 
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杏桃奶油：柔軟質感呈現溫柔親切氣質

 

　　相信很多人都知2024年度代表色是「Peach Fuzz 柔和桃」，當春季配上柔和桃色，就是會給人柔軟舒適，同時溫暖而清新的感覺。杏桃奶油髮色介於粉紅色、橘橙色及棕啡色之間，暖調的低飽和度杏桃棕色，突顯舒適而柔軟的質感，使髮絲營造出自然的蜜色光澤之餘，肌膚顯白效果也很強，給人溫柔、親切的感覺，尤其工作需要多與人合作的話，這更是人見人愛的髮色。

 

 
 
 
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