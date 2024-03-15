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春意盎然，天氣漸漸變得暖和，但這幾天，大家會和編者一樣，覺得明明已睡得足夠，卻總是提不起勁？在犯春困的日子，除了可以茶療或食療踢走疲勞，做做Spa也是不錯的選擇。今個周末，是時候好好的靜下來，放鬆身心，和疲勞說再見！

四季酒店：奢華Ignae科研療程

四季酒店水療中心早前正式引進來自亞速爾羣島的護膚品牌Ignae，品牌主打純素和零殘忍，以萃取來自島嶼肥沃火山土壤中的再生成分、山茶花、雪松和螺旋藻等，糅合阿育吠陀及中醫學手法，療癒肌膚，同時達至抗衰老效果。

是次酒店和Ignae一共合作推出3個全新療程，「Ignae數位排毒療程」以亞速爾羣島的芳香精油，一次進行足浴、腳底按摩、磨砂和全身按摩，同時使用Ignae護膚品，當中含有EPC Factor®的藍光精華可撫平和回復皮膚表層，能緩解都市人因電子產品所引起的身心緊張，舒緩肌肉疲勞以及藍光對皮膚的破壞性影響。

Ignae臉部賦活緊緻療程則主打亞速爾羣島螺旋藻中的藻藍蛋白，有助修復和活化膠原蛋白再生，搭配專業淋巴循環引流手法，能全面排毒和提升緊緻皮膚；至於Ignae青春之泉臉部護理則以品牌與上海一間大學合力研發的訂製刮痧按摩技術為本，有助加速血液循環、皮膚彈性和細胞再生，同時釋放面部繃緊肌肉，達至明顯的抗衰老功效。

價錢：

Ignae數位排毒療程（120分鐘）$3,600至3,800

Ignae臉部賦活緊緻療程（90分鐘） $3,280至3,480

Ignae青春之泉臉部護理（90分鐘）$3,280至3,480

香港四季酒店水療中心

時間：上午10時至晚上11時

地址：中環金融街八號六樓

電話：+852 3196 8900

郵件：spa.hkg@fourseasons.com

網站：https://www.fourseasons.com/zh_hant/hongkong/spa

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