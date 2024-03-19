19/03/2024Text: Christy Yiu
春日美甲2024：花系美甲知性優雅、大熱可愛蝴蝶結元素！寶石系美甲繽紛亮眼，為指尖添上春意！
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轉眼間已到春天，除了要為衣櫥張羅新季單品，美甲款式當然也要近貼季節潮流。春天少不了粉色和花系美甲，不過蝴蝶結元素看來也會是大熱！不論你是走可愛風、成熟系，還是優雅知性路線，相信在以下的幾款美甲款式，也能為你指尖添上春意。
春季當道！花系美甲知性優雅
春意盎然，花系美甲絕對是本季的當道。想以花打造成熟感，可在粉色底色上手繪上櫻花、油菜花或繡球花等充滿春天氣息的圖案，同時亦可配以象徵萬物復甦的大地綠色線條，予人知性感覺，不會過分少女，舉手投足間散發優雅氣息，低調卻亮眼！
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