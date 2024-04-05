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對上一次在銀幕看到陳法拉的演出，已是2021年的Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》。進軍荷里活後，陳法拉可說是事業愛情兩得意，更在上月無預警宣布誕下第二名兒子！產子後的陳法拉，近日身穿一身Chanel 2024春夏系列造型出席《哥斯拉x金剛︰新帝國》宣傳活動，狀況大態，乍看完全不像已經42歲！今天一起來看看陳法拉的保養秘訣，跟她偷師吧！

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#1 「三多做」習慣

多喝水，有充足休息是讓出好肌膚的恆久定律，不過往往也是易說難做！陳法拉曾分享自己即使如何的工作忙碌，也會實行「三多做」的習慣，就是多喝水、多吃水果和多睡覺。除了喝清水，她亦喜歡飲用橙汁或檸檬水，補充足夠維他命，便可維持肌膚健康！

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#2 Less is More！極簡護膚主義

如你平日也有留意陳法拉動向，相信亦不難看出她通常也以素顏為主，絕少化濃妝。這是因為她認為粉底和彩妝也是「可免則免」，不用工作的情況下，她會塗上最基本的防曬，以減低紫外光對皮膚傷害；護膚方面，她祟尚極簡護膚主義，大多選擇成分溫和簡單的產品，做好基本保濕功夫，盡量減少肌膚負擔已很足夠。

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