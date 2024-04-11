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去年年中，Prada宣布正式重啟旗下Prada Beauty美妝系列，以品牌的獨特美學，重新詮釋美妝定義。事隔大半年，Prada Beauty終於來到香港，開設全港首個香水及美妝專櫃，為我們帶來人氣美妝系列Prada Color，馬上來看看有哪不能錯過的產品！

#1 兩大啞緻妝效！Prada Monochrome唇膏

要選一樣Prada Color最矚目的產品，編者認為絕對是Monochrome唇膏系列。品牌從時裝紡織中構想唇妝質感，把Prada的標誌性元素Saffiano皮革和Re-Nylon再生尼龍融入至唇妝設計，以兩種方式：Hyper Matte和Soft Matte登場。

唇膏使用圓形唇管，最注目的莫過於中間位置的方形金屬環，壓有Prada標誌，金色方環為Hyper Matte，銀色方環則為Soft Matte，設計充分體現品牌美學。

Hyper Matte顯色度高，一抹上色；Soft Matte則增添柔霧色彩，妝效更為潤澤百搭。Monochrome唇膏配方使用了Micro-Fit技術，質感輕盈，配合雙歧桿菌萃取及可可巴油，能持續滋潤唇部，同時加強持妝度，減低脫色機會。

Monochrome唇膏共有四大經典色系：棕色、紅色、粉色和橙色，色調多達30款，黃皮女生可選棕色紅色系；而白皮女生則可從粉色系入手，輕鬆便能找到適合自己的色調！

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