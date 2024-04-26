潮濕落雨天必備！3款告別頭髮扁塌的Dry Shampoo、造型夾推介，5分鐘恢復蓬鬆秀髮！

收藏文章

一連幾日的落雨天，除了從鞋櫃拿出雨靴讓雙腳Stay Dry之外，潮濕的天，總能讓沒有淋過雨的頭髮變得黏膩與扁塌！想保持一頭輕盈、蓬鬆髮型，相信不少都會想到Dry Shampoo。在林林總總的乾髮用品中，該怎麼選呢？今次，為大家介紹三件保持「空氣感」髮型的好物，在出門前做多一步，讓頭髮無懼雨天！

Oribe舒活頭皮輕爽重現乾洗髮

頂級髮品牌Oribe 由世界級髮型大師Oribe Canales創立，深受不少荷里活女星青睞！而在一眾護髮產品中，又怎可錯過這款方便又好用的乾髮產品？Oribe舒活頭皮輕爽重現乾洗髮有清潔頭皮的功效，它的質地呈粉末狀，非常細膩幼滑，成分以高效澱粉複合物和高嶺土為主，能吸附油脂並去除污垢；成分中還有芒果葉、秘魯番荔枝精華等成分，保持頭皮健康，還散發淡淡的清香。長管狀的包裝十分輕盈，能隨時隨地帶出街！

查詢：Oribe

Olaplex Nº.4D 潔淨豐盈免沖洗髮噴霧

除了粉末狀的Dry Shampoo，噴霧也十分方便。來自美國的護髮品牌Olaplex是不少漂染人士的大愛品牌，只因品牌的護髮產品能做到強效保濕及鎖色功效，其Nº.4D 潔淨豐盈免沖洗髮噴霧也同樣獲得好評！這款免沖洗髮噴霧蘊含紅毛丹籽萃取和大米超微細微澱粉成分，讓頭髮抗氧化的同時，為頭髮排毒。使用後還不會出現白色殘留物，堵塞頭皮、毛孔等！

查詢：Olaplex

Ghd Duet 雙效熱風造型夾

除了Dry Shampoo，直髮夾也是編者們的小法寶。GHD今年推出不少新品，當中包括Ghd Duet 雙效熱風造型夾。造型夾結合乾濕兩用的功效，在吹髮的同時，順便幫頭髮造型！新品同樣沿用GHD引以為傲的吹髮與熱能技術，同時造型器中採用了獨特空氣動力學系統，結合4塊智能低溫發熱板，既能保留髮絲天然水分，又不會令頭髮受損或散發燙熱氣味，輕鬆打造柔順的秀髮，配合GHD的豐盈髮根噴霧使用能讓秀發看起來更蓬鬆！

查詢：GHD







etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情