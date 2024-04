Beauty



收藏文章 潮濕落雨天必備!3款告別頭髮扁塌的Dry Shampoo、造型夾推介,5分鐘恢復蓬鬆秀髮! 一連幾日的落雨天,除了從鞋櫃拿出雨靴讓雙腳Stay Dry之外,潮濕的天,總能讓沒有淋過雨的頭髮變得黏膩與扁塌!想保持一頭輕盈、蓬鬆髮型,相信不少都會想到Dry Shampoo。在林林總總的乾髮用品中,該怎麼選呢?今次,為大家介紹三件保持「空氣感」髮型的好物,在出門前做多一步,讓頭髮無懼雨天! Oribe舒活頭皮輕爽重現乾洗髮 頂級髮品牌Oribe 由世界級髮型大師Oribe Canales創立,深受不少荷里活女星青睞!而在一眾護髮產品中,又怎可錯過這款方便又好用的乾髮產品?Oribe舒活頭皮輕爽重現乾洗髮有清潔頭皮的功效,它的質地呈粉末狀,非常細膩幼滑,成分以高效澱粉複合物和高嶺土為主,能吸附油脂並去除污垢;成分中還有芒果葉、秘魯番荔枝精華等成分,保持頭皮健康,還散發淡淡的清香。長管狀的包裝十分輕盈,能隨時隨地帶出街! 查詢:Oribe Olaplex Nº.4D 潔淨豐盈免沖洗髮噴霧 除了粉末狀的Dry Shampoo,噴霧也十分方便。來自美國的護髮品牌Olaplex是不少漂染人士的大愛品牌,只因品牌的護髮產品能做到強效保濕及鎖色功效,其Nº.4D 潔淨豐盈免沖洗髮噴霧也同樣獲得好評!這款免沖洗髮噴霧蘊含紅毛丹籽萃取和大米超微細微澱粉成分,讓頭髮抗氧化的同時,為頭髮排毒。使用後還不會出現白色殘留物,堵塞頭皮、毛孔等! 查詢:Olaplex Ghd Duet 雙效熱風造型夾 除了Dry Shampoo,直髮夾也是編者們的小法寶。GHD今年推出不少新品,當中包括Ghd Duet 雙效熱風造型夾。造型夾結合乾濕兩用的功效,在吹髮的同時,順便幫頭髮造型!新品同樣沿用GHD引以為傲的吹髮與熱能技術,同時造型器中採用了獨特空氣動力學系統,結合4塊智能低溫發熱板,既能保留髮絲天然水分,又不會令頭髮受損或散發燙熱氣味,輕鬆打造柔順的秀髮,配合GHD的豐盈髮根噴霧使用能讓秀發看起來更蓬鬆! 查詢:GHD



