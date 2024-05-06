最新綠色生活態度：愛自己也愛地球，說健康更要講永續！2024三大綠色永續wellbeing趨勢推介！哪些時尚運動品牌值得支持？

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將健康運動習慣融入生活，相信是不少新世代的生活態度，而除了個人身心靈的健康意識，近年亦有很多人開始從各方面關注綠色永續wellbeing，以下三大趨勢，可能會給你一些新想法，尋覓健身室、運動裝備時，不妨留意一下。

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1. 環保健身室

講求環保永續的健身室，近年愈來愈受到健康愛好者的關注，例如健身室內使用再生能源、環保清潔產品、淋浴間的節約能源設備等，都體現出健身室品牌對環境的尊重。而亦有不少國際品牌如Intenza Fitness，則以節能生產、綠能工廠的原則，生產出跑步機、腳踏車機及樓梯機等大型健身器材，並散播於世界各地的健身室中。

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查詢：Intenza Fitness

而香港的O:RIN wellness studio亦是本地較早以永續發展為成立宗旨的健身室，雖然沒有大型的環保器材，但即使是提供回收箱、濾水飲水機，以及使用竹製紙巾等小行動，亦是與顧客一同努力的表現。

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查詢：O：RIN

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