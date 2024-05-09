讓媽媽由內至外散發光芒！母親節護膚禮物：Clé de Peau、Dermalogica、Chantecaille 抗衰老、淨斑護膚品

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在即將到來的母親節，怎麼能不挑選一份禮物來犒賞媽媽呢？儘管媽媽經常說不需要，但當她收到子女為她準備的禮物時，也難掩心中的喜悅。在你一天天長大的同時，她也一天天變老，無論媽媽喜歡化妝打扮，還是追求健康膚質，相信彩妝品或護膚品定能為她帶來自信！

抗衰老護膚品是首選！

讓媽媽感受到年輕肌膚的奧秘，可以選擇一套含有抗衰老成分的護膚套裝，例如含有膠原蛋白、維生素C和透明質酸等成分的產品，可以幫助減少細紋和皺紋，同時增加皮膚的光澤和彈性！

1/ Clé de Peau Beauté 鉑鑽源亮細胞系列

貴婦級品牌Clé de Peau Beauté 有不少皇牌產品，包括鉑鑽凝亮柔膚水、鉑鑽日間防曬活膚乳液SPF25 PA+++、鉑鑽夜間修護乳液以及鉑鑽柔膚手面護理套裝等等，均主打提升肌膚的滋養力、防禦力和修復力，令肌膚由內至外散發光芒。

想讓媽媽保持年輕，不妨試試品牌獨特的護膚步驟，從THE SERUM煥活細胞精華（HK$2,080 50ml）喚醒肌膚，再以HYDRO-SOFTENING LOTION鉑鑽凝亮柔膚水（HK$950 170ml）滋養肌膚，最後以INTENSIVE FORTIFYING EMULSION鉑鑽夜間修護乳液（HK$1,200 125ml）強化修復，完成護膚過程。同時，這個五月，品牌更聯乘法國藝術家 Stéphane Kiehl 推出鉑鑽源亮細胞系列的幸之鈴蘭珍藏系列，以法國傳統的鈴蘭節Fête du Muguet為靈感，新包裝充滿法式美學！

查詢：Clé de Peau Beauté

2/ PowerBright Dark Spot Peel瞬白淨斑煥膚更新霜

除了抗衰老和修復，淡斑也是護膚步驟的一大重點！來自美國人氣醫美級品牌Dermalogica 推出全新PowerBright Dark Spot Peel瞬白淨斑煥膚更新霜，主打淡化色斑和15分鐘速效煥膚。

瞬白淨斑煥膚更新霜蘊含12% α-羥基酸、多羥基酸與杏仁酸、甘醇酸及植酸混合，去除皮膚角質並淡化黑斑；除此以外，還有改善皮膚屏障的藻類奧米加3 複合物，以及讓肌膚感覺更平滑及柔軟的薑黃油複合物。這些成分均能幫助明顯瓦解皮膚表面的黑色素，包括由紫外線引致的色斑、暗瘡印和黃褐斑，並減少炎症後引發的黑色素沉著。

查詢：Dermalogica

3/ Chantecaille五月玫瑰花妍露全效套裝





如果是注重健康和環保的媽媽，天然有機護膚品是不錯的選擇。Chantecaille 近日推出了五月玫瑰花妍露全效套裝，天然純淨配方富含抗氧化物，有效煥活肌膚，改善肌膚自我保護、修復和保濕能力，提供保濕、舒緩、淨化、緊膚及均勻膚色的功效，蘊含100% 天然成分，如法國五月玫瑰萃取精華，芳香的氣息讓人心曠神怡，從內而外提升肌膚光澤。



全新兩款容量的五月玫瑰花妍露還推出了補充式的粉色鋁質噴瓶包裝，綴以五月玫瑰花水彩繪圖，瓶身輕巧、容量更大。同時提供125ml限量版及45ml旅行裝，迎合不同需要。







查詢：Chantecaille











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