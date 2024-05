啟德城市「森林浴」體驗：從瑜伽到冥想，沐浴在森林和自然之間找回身心靈平衡、享受忙裡偷閒的一天

收藏文章

生活在這個節奏急促的城市,身心靈健康自然變得重要。想舒緩壓力和焦慮感,除了瑜伽、頌砵這類活動,還有近年流行的「森林浴」(Shinrin-yoku),沐浴在森林和自然之間,放鬆五感,找回身心靈平衡。

森林浴以放鬆、連結和與自然和諧共處為主題,體驗包括森林漫步、伸展瑜伽、冥想或放鬆練習,同時配以感官體驗如觀賞和觸摸花草樹木,聆聽鳥兒的歌聲和風吹過樹葉的聲音,嗅聞樹木和花草的香氣,滋養身心。

想體驗森林浴,下周便有機會!新世界集團和遠東集團「柏蔚森 THE PAVILIA FOREST I」將於6月5日在啟德海濱長廊舉辦城市「森林浴」體驗,由擁有豐富經驗和身兼美國自然及森林療癒認可嚮導(Association of Nature and Forest Therapy Certified Guides)的Janet Fong @ The Balanced Jungle5 主持,屆時Janet將會帶領參加者與自然環境互動。忙裡偷閒,來這裡放下生活束縛,感受大自然力量,也是不錯的活動。

啟德「柏蔚森 THE PAVILIA FOREST I」:「啟德森林浴」活動

日期:2024年6月5日(星期三)

時間:下午4時至5時

地點:啟德海濱長廊

導師:Janet Fong @ The Balanced Jungle

語言:粵語

報名/詳情:按此







