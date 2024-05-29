夏日手袋必備妝品！NARS原生光星幻蜜粉、KANEBO 清爽防曬噴霧、Benefit亮肌光影液

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大雨過後，距離正式步入夏季已不遠了。在高溫的炙烤下，想保持清爽、亮眼的狀態，夏季外出時，手袋裏又怎能不準備些法寶？今期，編輯部就為大家推薦一些夏季必備的妝品與防曬好物，就算高溫、下雨都不怕！

NARS 全新限量版原生光星幻蜜粉

高溫下，肌膚最容易出汗與出油。因此，定妝或補妝就成了保持妝感的關鍵！Nars今個夏季推出了全新限量版原生光星幻蜜粉，以薰衣草幻彩色調，鎖住妝鎖住妝容。蜜粉由三種顏色混合組成，呈現夢幻的大理石紋。其中，薰衣草色調能為妝容增添自然光澤，同時柔焦的效果又能淡化毛孔，以及提升肌膚折射光線的能力，讓你夏日保持清爽！

查詢：NARS

Benefit全新首款Dew-La-La 水漾亮肌光影液

追求Sun-Kissed 妝感，不少人會用胭脂或古銅粉。Benefit近日釋出品牌首款光影液，輕輕一抹，就能為肌膚添上一層自然透亮光感的妝效。光影液共推出6款色調，包括Luna - light medium自然色、Nova - medium tan小麥色、Raya - fair light白晳色、Aurora - fair light pink 淡粉色、Lumi - tan deep焦糖棕色和Comet - deep dark深銅色。光影液蘊含多種護膚成份，護膚的同時，也能均勻膚色；除了可在粉底液前使用，局部用於鼻樑或顴骨位置，還能作光影修容，讓你隨時為妝容增添光感。

查詢：Benefit

KANEBO 清爽防曬噴霧

防曬是一年四季的必備，能迅速為肌膚阻隔紫外線帶來的傷害。在炎炎夏日之下，更加不能忽視這步驟。KANEBO近日推出輕盈防曬噴霧，質地非常清爽，噴霧如水般舒適，輕輕一噴，即可迅速均勻延展，形成一層凝膠膜。這款防曬具SPF50+ PA++++高度防紫外線和防水效果，除了身體與臉部，還可用於頭髮和頭皮等部位，帶來全方位的保護，同時，還有淡淡的山茶花香隨之而來。

查詢：KANEBO







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