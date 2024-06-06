夏季香水：花香以外的迷人小眾香！讓Aesop、Tom Ford、BVLGARI、Serge Lutens帶你走進純淨的森林、深邃的茶園

收藏文章

夏日炎炎，不少人都會穿戴香水，一洗悶熱感。然而除了常見的花香調香水以外，還有一些獨特迷人的小眾香氛。今次，就讓編輯精選幾款與眾不同的迷人香氣，讓你在艷陽炎熱下，以獨特清新的香調煥然一新，散發出個性魅力！

綠意盎然的氣息：Aesop「悟香水」和「熾香水」

喜歡濃郁又深邃的香調，Aesop或許是一個不錯的選擇。近年，Aesop 與 Barnabé 共同合作推出了〈虛實之境〉香水系列，以嗅覺帶人進入一個結合真實與想像的香調世界。循著這條路線，品牌亦不斷探索香氣帶來的靈感。談及夏日香水，品牌的「悟香水」和「熾香水」或許就是不錯的選擇。前者以大量羅勒調配而成，綴以陣陣柑橘清香，散發綠意盎然的氣息，又極具活力感！後者靈感來源於日本古老扁柏森林的蒼翠，以及包圍著石頭的青苔，既清新又溫暖，靜謐中帶著煙熏的氣息，宛如腳踏土壤，準備展開一場自然的探索。

查詢：Aesop

海岸邊的柑橘花園：Tom Ford Neroli Portofino

意大利的夏季必然是熱情，想保持這份愉悅，不妨一試Tom Ford這款全新的香水——Neroli Portofino。香水以柑橘香調為主，彷彿將意大利Rivera海岸旁的柑橘花園融入其中。清甜的香調綴以佛手柑、檸檬萃取精華和意大利血橙，為香氣帶來耳目一新的活力；再綴以快樂鼠尾草、琥珀麝香的感性氣息，增添溫暖和優雅的感覺！

查詢：Tom Ford

純淨又空靈的森林：Serge Lutens Point du jour 破曉

「在黎明來臨之時，百里香帶來一場高貴的覺醒。」 每次讀Serge Lutens的slogan，腦海中總會浮出抽象二字。打開瓶蓋，隨之而來的香氣也是抽象的。有點熟悉，卻又說不上是甚麼味道。近日，品牌的Matin Lutens 縈曦系列推出了全新香水——Point du jour 破曉。香水以草本香氣為靈感，由天然百里香、鼠尾草、桉樹為主調，將屬於森林的清晨和潺潺流水均置於瓶內，轉化為清新又純淨的氣息，高貴又空靈的氛圍，輕輕噴灑全身，猶如沉浸在療癒之中。

查詢：Serge Lutens

深邃的茶園：BVLGARI Pour Homme大吉嶺茶香

茶香調一直是香水中的一匹黑馬，自帶優雅、詩意的氣質。BVLGARI 全新Pour Homme以大吉嶺茶香為主調，夾雜辛辣薑香調，讓茶調散發出來的清新感帶著個性。其黃薑成分也保留了最純淨的香氣，與柑橘的清新相糅合，再綴以錫蘭茶香及少量癒創木萃取香氣，清新中帶著煙熏感；最後以四種不同麝香製成的香調為香水增添深邃的層次感。

查詢：BVLGARI







etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動