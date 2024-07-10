夏日透薄底妝就靠它！粉餅比粉底液更輕盈霧面兼持妝？Hourglass、Laura Mercier、Bobbi Brown人氣粉餅推介！

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出油量過多、脫妝是不少人在夏天化妝時也會遇到的問題，即使用了透薄類粉底液，仍是暗沉又卡粉！其實，夏日脫妝也離不開天氣、肌膚類別，以及美妝品這三大原因。

香港氣候潮濕，在濕熱的環境下，皮膚會增加油脂分泌，過量的油脂會影響妝容的貼服度，因此，選擇美妝品時，宜選含油量較低的產品。相對粉底液，粉餅含水或含油量較低，妝感較輕盈。想在夏日保持透薄亮麗的底妝，不妨試試「妝前+粉餅」的公式，可先使用適合自己肌膚的妝前乳（具遮瑕效果更佳），然後塗上粉餅，打造透薄底妝。

雖然粉餅大多適合混合肌或油性肌使用，不過到了夏天，基本上任何膚質的人都可以使用。今天為大家推介幾款本季大熱的粉餅，一抹霧面，不再怕脫妝！

Hourglass Vanish輕霧蜜粉餅

Hourglass近月推出了全新的Vanish輕霧蜜粉餅，配方不含滑石粉，粉餅經臨床測試，可瞬間吸取油脂和消除油光，達至修飾毛孔的效果，定妝補妝也能使用。一如以往，Hourglass的美妝品也是純素無動物測試，品牌配方溫和不刺激，敏感肌同樣能使用，美肌同時護膚。

查詢／購買：Sephora

Laura Mercier柔焦保濕蜜粉餅

Laura Mercier的皇牌蜜粉有多受歡迎，相信也不用多說。品牌本月推出全新的柔焦保濕蜜粉餅，集合柔焦毛孔與高效保濕於一身。配方含透明質酸、氨基酸及二氧化矽粉末，保濕同時控油鎖妝、柔焦毛孔和淡化細紋；粉質如棉花糖般輕盈，加上有效持妝16小時，絕對是今夏必備的底妝好物！

查詢／購買：Laura Mercier

Bobbi Brown維他命輕透定妝粉餅 $445

Bobbi Brown的維他命系列終於迎來另一成員！全新維他命輕透定妝粉餅含多功效配方，包括維他命B5和水活細緻粉末科技，質感輕薄如薄紗，平衡肌膚水油比例，上面感覺輕透清爽，零油光超清爽！

查詢／購買：Bobbi Brown







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