江旻憓奧運奪金 | 微笑劍后的世一之路：自幼已是文武雙全的高材生！曾歷雙膝韌帶撕裂，三度參戰奧運圓夢

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自上屆東京奧運張家朗為香港摘下男子劍擊花劍金牌後，劍擊成為了本屆巴黎奧運全港最關注的項目之一。除了張家朗，有「微笑劍后」之稱的江旻憓同樣被寄予厚望，是本屆的奪金大熱。

從32強、準決賽，到決賽，江旻憓不負眾望，在大比數落後下返敗為勝，在女子重劍項目為香港贏得巴黎奧運的第一面金牌。

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文武雙全的高材生

恍如不少人的童年寫照，江旻憓自小涉獵不同運動和興趣，從跆拳道、溜冰、古箏到畫畫，無一難不倒她，是琴棋書畫樣樣精通的高材生。11歲那年，江旻憓首次接觸劍擊便愛上重劍，因為對她來說，重劍有跆拳道的速度，同時不失芭蕾舞的優雅美感；這樣一打，就差不多打了二十年。

兩年後，只得13歲的江旻憓已開始參加青少年比賽，更於2007年取得全國少年錦標賽U17組冠軍，漸露頭角，自此於亞錦賽、世錦賽、亞運會，至以奧運，都能見到她的身影。

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對運動員來說，要兼顧學業和運動，是成長路上最困難的事。自小在本地國際學校讀書的江旻憓，在公開試後選擇當全職運動員，卻沒有放棄自己的學業，憑亮眼的成績入讀美國史丹福大學，修讀國際關係科；後來回到香港繼續攻讀中國人民大學的法律系碩士，以及中文大學法律博士課程，為的是希望將來有機會加入聯合國工作。

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雙膝韌帶撕裂仍不放棄

在2017年世錦賽前夕，江旻憓在練習時傷及左腳，導致左膝前十字韌帶撕裂，無緣世錦賽，即使媽媽如何勸退，她仍然堅持不放棄劍擊，養傷3個月後便復出比賽。在其後的亞錦賽、印尼亞運會、世界盃古巴站及巴塞隆納站她一直打出好成績，成為香港的金牌劍手，更於2019年首次登上世界排名第一位。

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難得從傷患中振作，更成為了世界第一，卻總是天意弄人，在2019年的世錦賽後，江旻憓宣佈自己右膝韌帶撕裂，這次同樣沒令她退縮，經過手術治療休養，最後成功出戰2021年的東京奧運，惜在8強止步，留下那「對不起、真的對不起」的一幕。

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曾在2022年跌至世界排名第七的她，在2023年的巴黎奧運積分賽中嬴得金牌，重新登上世界排名第一位，此後便一直保持「世一」寶座，參戰2024年巴黎奧運。

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