巴黎奧運 | 61歲倪夏蓮6戰奧運為自己圓夢！最強乒乓嫲嫲：我覺得年齡只是一個數字，我們不要放棄夢想

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作為四年一度的國際大舞台，奧運是讓世界各地運動員追夢的地方。要嬴得一張奧運入場券，過五關斬六將已是閒事，更遑論運動這回事，過了比賽的黃金年齡，入選的機會便愈來愈少。過往有多少運動名將最後也選擇急流勇退，留下遺憾。

然而，在今屆的巴黎奧運，倪夏蓮卻讓我們看到一個不一樣的景色 — 61歲的她，已是第6次出戰奧運，更打進了32強。

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從上海走到盧森堡的「乒乓嫲嫲」

被人稱為「乒乓嫲嫲」的倪夏蓮，出身於中國上海，年僅16歲時已獲得第四屆全運會女子單打亞軍，進入中國國家隊，在1983年獲得東京世桌賽混雙冠軍後不久便退役。經歷幾番輾轉，倪夏蓮於1990年落戶盧森堡，加入當地國家隊，在當地認識了教練兼丈夫Tommy Danielsson，此後便一直擔當著盧森堡國家隊的重要支柱。

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2000年的悉尼奧運會，是倪夏蓮的第一次奧運，以37之齡打入16強，雖然無緣晉級，但足以見她對乒乓的熱誠，證明運動員的比賽年齡並無分界限。此後在2008年北京奧運、2012年倫敦奧運、2016年里約奧運、2020年東京奧運，至今屆巴黎奧運，也能看到她的身影。

為參加巴黎奧運，她在2024年仍代表盧森堡隊出征世界桌球團體錦標賽，獲得世界排名第52位，取得巴黎奧運女單資格，這時的她，已經60歲。

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為自己圓一場奧運夢

在日前的32強賽事，她的對手是世界第一的中國選手孫穎莎。對著23歲的孫穎莎，倪夏蓮已是外婆的年紀，這場被稱為｢嫲孫戰｣的賽事，成為了今屆巴黎奧運的「焦點」賽之一。

畢竟對手是世界第一，倪夏蓮整場賽事也處於下風，最後以0比4落敗。但回顧整場賽事，倪夏蓮打得輕鬆逗趣，上演一幕幕在傳統奧運比賽上不會出現的畫面，像是自轉360度救球、中場休息喝可樂、和丈夫擁吻，連輸球後也笑著和孫穎莎握手擁抱，「我第一個夢想是來巴黎奧運，第二個夢想是贏一場球，第三個夢想是跟孫穎莎打，我都圓夢了！開心！」倪夏蓮在這場奧運，並不是為爭金奪銀，而是為自己圓一場夢。

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「我覺得年齡只是一個數字，我們不要放棄夢想，不要覺得老了就不行，我們要做自己喜歡的事情。」以往常覺得「活到老學到老」也不過是一句口號，但倪夏蓮卻證明了：追夢，不再是年輕人的權利。

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