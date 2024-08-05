巴黎奧運 | 運動員特色美甲一覽：何詩蓓以漩渦寓意游泳、鄭莉梅港法特色主題彩繪！美國田徑跑手粉紫色寶石超誇張

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每屆奧運，除了比賽項目，一眾運動員的服裝打扮同樣是焦點。在日前開跑的田徑項目中，來自美國的選手Sha’Carri Richardson因手上的誇張美甲成為全場的目光所在。其實，不只Sha’Carri Richardson，從香港代表何詩蓓和鄭莉梅、美國體操選手團，到烏克蘭佩劍選手Olga Kharlan，也換上了各款美甲造型，今天和大家盤點一下本屆奧運的特色美甲，看你喜歡哪個！

Sha’Carri Richardson：粉紫色寶石誇張美甲

Sha'Carri Richardson的美甲彷彿比她所嬴得的銀牌更為觸目。常在各賽事以不同款式美甲示人的她，這次在女子100米決賽換上寶石為主題的粉紫色系美甲，呼應跑道的顏色，指尖位置則飾上不同形狀和大小的小寶石，讓她在比賽期間除了一雙「飛腿」，指尖同樣豔麗奪目。

何詩蓓：淡藍色漩渦寓意游泳

今屆奧運再收穫兩枚銅牌的何詩蓓，在出戰前夕也和香港泳隊代表成員一同換上簡約風格的奧運主題美甲。何詩蓓的美甲款式以裸色為基底，配以寓意游泳的淡藍色漩渦，雙手無名指則分別繪上香港區旗和奧運五環圖案，最後點綴一絲金色，為自己打氣。

鄭莉梅：融合港法特色主題

而擁有法國血統的鄭莉梅，便趁這次機會在指尖上融合香港和法國主題，除了有區旗和奧運五環，亦有以法國國旗顏色為靈感的法式彩繪，以及尾指的巴黎鐵塔圖案，充滿個人特色風格。

下一頁：Simone Biles 低調法式美甲、Olga Kharlan烏克蘭國旗代表色







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