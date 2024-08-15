Givenchy唇膏新品！絲滑緞彩系列24小時保濕超潤澤！彩妝總監分享5大唇色配搭技巧：冷／暖色肌膚分別適合哪種色調？

收藏文章

一個人的面色看起來好與否，雙唇色澤自然是關鍵。即使懶惰得想出門不帶妝，怎樣也得塗點唇膏，增強氣色。

不過，要選對一支適合自己的唇膏，往往也是不少美妝新手最易遇到的難題，畢竟從顏色、妝感以至持妝度，也是入手前需要考慮的地方。適逢Givenchy推出全新的高訂禁忌絲滑緞彩唇膏系列，品牌這次便邀請了彩妝創意總監Thom Walker分享選擇唇色技巧，讓你我以一抹紅唇，為炎夏增添色彩。

先看看唇膏本體，有留意Givenchy唇膏系列的話，相信不難發現品牌大多主打啞光唇膏，而這次新推出的高訂禁忌絲滑緞彩唇膏，便一改以往，以亮澤為主要賣點。唇膏外殼較品牌其他系列纖細，皮革上則壓印標誌性的4G圖案，包裝設計已略勝一籌。

唇膏配方含90%天然來源成分，同時注入透明質酸，提供保濕和平滑效果。妝感方面，品牌揉合兩種互補的白色珠光，分別可在唇部塑造具光感的薄紗，以及營造深層次的亮澤感；唇膏有長達24小時的保濕效果，持妝6小時，適合容易嘴乾脫皮的女生使用。

色調方面，品牌彩妝創意總監Thom Walker為系列創造了10款鮮明色調，從高雅裸色、豔麗粉紅色、大膽紅色到沉穩棕色，均有選擇，當中磚紅色調的341 Rouge Sienne、散發溫暖感的Nude Amande，以及帶有玫瑰粉色基調的Rose Infusé則為品牌特別推介，相信會是大熱的色調。

若還是找不到適合自己的色調，不妨參考Thom Walker的建議，根據以下因素選擇︰

1. 膚色：暖色肌膚適合蜜桃色或珊瑚色的唇色；冷色肌膚適合粉色或藍色作為基調的唇色；中性色肌膚則是各種色調的唇色也合適。

2. 妝容：自然妝容建議選擇低調或裸色，如111 Nude Blush和114 Nude Amande都是理想選擇，帶出自然好氣色；精緻妝容則建議選擇大膽或深色調，如341 Rouge Sienne、227 Rouge Infusé或329 Rouge Enflammé，提升自信與魅力。

3. 場合：中性色或裸色適合日常使用，而豔麗奪目的顏色則適合特殊場合。

4. 個人風格：可大膽選擇與衣櫥和個人審美相符的色調，突顯個人特質。

5. 心情：明亮色系帶有熱情的感覺，而柔和色調則帶有溫柔的感覺。

查詢／購買：Givenchy Beauty







《說說心理話》【驚恐症來襲】無預警發作...患者親身講述得病經歷及康復過程！必要時自己做一件事可幫到手！► 即睇