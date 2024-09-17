中秋吃滯怎麼辦？跟女神舒淇、鄭秀文學7天排毒餐+DIY水克非爾飲品，排毒同時減輕腸胃負擔！

收藏文章

一年容易又中秋，來到中秋佳節，難免大吃大喝；在接二連三的聚餐後，總感覺腸胃變得遲鈍腹脹，想要好好的清理一下！說到排毒，不少女星們也有自家的獨門秘方，以保持長期纖細的身材，今天我們就向女神舒淇和天后鄭秀文偷師，看她們如何為身體排毒！

舒淇「7天排毒餐」、「小麥草汁排毒法」

在 Instagram 查看這則貼文 SQ（@sqwhat）分享的貼文

保養有道的舒淇，曾大方分享自己會靠「7天排毒餐」緊急瘦身。這個排毒餐的餐單可按照自己需要製定，只需遵從「連續7天每餐只吃三色新鮮蔬菜」的原則即可。舒淇建議，烹調方式要盡量少油低盬，推薦烚蔬菜或是涼拌沙律等烹調方式，以吸收最多的膳食纖維。

除了「7天排毒餐」，舒淇亦指自己愛用「小麥草汁排毒法」。小麥草汁富含葉綠素、維他命、纖維素和酵素等。可助腸胃蠕動，加快身體排走毒素的速度。

在 Instagram 查看這則貼文 SQ（@sqwhat）分享的貼文

小麥草汁做法：

1. 將小麥草放入攪拌機中，按喜好加入水量。

2. 以高速攪拌至泥狀，取出後用濾紙過濾小麥草渣。

3. 按個人口味加入蜂蜜和檸檬汁，盡量在1小時內喝完，避免當中的營養素氧化。

要留意的是，小麥草汁屬高鉀類食品，患有腎病的人士需注意攝取量；此外，7天排毒餐缺少蛋白質和澱粉質等主要人體能量來源，不能作為長時間的瘦身法，建議大家實行前，先向專業人士咨詢意見！

下一頁：鄭秀文「水克非爾排毒法」







【你點睇】的士記分制將於周末生效，你認為該制度可否幫助的士提升服務質素？► 立即投票